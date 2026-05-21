Gazzetta dello Sport: Бернардо Силва има нов отбор

Една от емблемите на Манчестър Сити - Бернардо Силва, има нов отбор. Според "Gazzetta dello Sport", португалецът е отхвърлил офертата на Ювентус след неуспеха на отбора да се класира за Шампионската лига и е избрал Атлетико Мадрид.

Вестникът съобщава, че португалският халф е по-близо до присъединяване към мадридския клуб. Силва е бил предложен на Реал Мадрид, но испанският гранд няма намерение да подписва с играча на Манчестър Сити заради неговата възраст.

В неделя Бернардо Силва ще изиграе последния си мач за Манчестър Сити, след което ще си стегне куфарите и ще поеме към новия си тим, навярно Атлетико Мадрид.