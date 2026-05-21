Новини
България »
Еленко Божков: В АЕЦ Козлодуй има изключително тревожни неща. Подхождано е инфантилно

Еленко Божков: В АЕЦ Козлодуй има изключително тревожни неща. Подхождано е инфантилно

21 Май, 2026 20:08 666 10

  • еленко божков-
  • аец козлодуй-
  • мини марица

Хората, които се занимават там не са подготвени. Текучеството на кадри също показва, че не се работи добре и трябва да се вземат мерки

Еленко Божков: В АЕЦ Козлодуй има изключително тревожни неща. Подхождано е инфантилно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички съмнения, подозрения и тревоги в енергетиката са напълно основателни. Вижда се ясно, че има подценяване и пречене на извършване на ремонтите на базови мощности в електроенергийната система. Това заяви бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Възхищавам се на умереността на министъра на енергетиката г-жа Петрова. За всичко това говорех много по-рано. Тази порочна практика беше възобновена, по времето на правителството „Желязков“. Става дума за разхищаване на средства, уточни той.

В АЕЦ Козлодуй - Нови мощности има изключително тревожни неща. Подхождано е инфантилно. Хората, които се занимават там не са подготвени. Текучеството на кадри също показва, че не се работи добре и трябва да се вземат мерки, обясни Божков.

В „Мини Марица изток“ ще излязат много сериозни неща, но ще видите.

Действително има риск от загуба на 50 млрд. евро. Има един проект, който е във фаза на завършване, но върви с трудности. Значително се забавиха документи, за да могат верификаторите да работят. Сега трябва да се наваксва. Може да се очакват някакви трудности, коментира още енергийният експерт.

Не може властта на особения управител да е безконтролна. Това не отговаря на никакви правила и етика. Струва ми се, че е много по-добре е да бъде закупена една централа, като ТЕЦ Марица изток 1, отколкото Лукойл Нефтохим. Това лъжица за нашата уста ли е?, смята Еленко Божков.

По време на министър Жечо Станков турската страна сама предложи меморандум за възобновяване на разговорите за „Боташ“. И до днес не се знае какво пише в него. Сега се навлиза в една фаза на преговори на този договор, за да бъде изгоден и за нас, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разбира се

    4 0 Отговор
    Плод-зеленчука си е инфантилен.

    20:10 21.05.2026

  • 2 Анонимен

    5 0 Отговор
    Този атентатор си е на свобода и си няма ни една е това е са си недосегаем при това и отлично заплатен

    20:10 21.05.2026

  • 3 Дзак

    3 0 Отговор
    Лаладжиите са в тотално настъпление!

    20:13 21.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Ич не ми и дреме! Ако гръмне най-накрая ще се решат проблемите!
    А едни други инфантили задължиха предприятията за поредна година да раздадат 100% от печалбата и да не инвестират в нищо ново... та инфантили да искаш - дано гръмне пуст АЕЦ!

    20:17 21.05.2026

  • 5 бою мизерника

    3 2 Отговор
    крада даже и от аеца

    20:19 21.05.2026

  • 6 Майора

    2 1 Отговор
    Атентатора от метрото пак се обади!

    20:27 21.05.2026

  • 7 Какво става бе!

    1 3 Отговор
    Всеки ден излизат разни простотии! Вчера беше Агенцията по вписванията, днес Козлодуй!
    Ами тая територия съвсем умрела бе?
    Когато едно племе започва да се гордее национално с такива като Бангаранга, значи нещата не са добре! Справка, Русия!

    20:28 21.05.2026

  • 8 Некадърници работят навсякъде!

    0 1 Отговор
    Не само в Козлодуй! Като нищо ще ни гръмнат!

    20:31 21.05.2026

  • 9 интереса клати

    0 0 Отговор
    Така е - откъде фантили!?

    20:36 21.05.2026

  • 10 Велев

    0 0 Отговор
    Ти бе, до сега къде беше? Къде бе? Защо се правиш, че това не е и твоя отговорност? Лапа ли парите в кевр? За затвора си!

    20:39 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове