Бургаска ракия помогна за титлата на Арсенал (СНИМКИ)

21 Май, 2026 18:53 994 9

  • кирил евтимов-
  • арсенал-
  • микел артета

Преди десетина дни след възловата победата на "артилеристите" над Уест Хям с 1:0, мениджърът им Микел Артета получи за кадем брандирана торбичка с подаръци при срещата си с финансиста Кирил Евтимов

Снимки: Кирил Евтимов
Снимки: Кирил Евтимов
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Арсенал е шампион на Висшата лига след 22 години чакане! Титлата на “топчиите” стана факт, след като Манчестър Сити се провали в гостуването си на Борнемут и завърши наравно 1:1.

Както стана известно преди десетина дни след възловата победата на "артилеристите" над Уест Хям с 1:0, мениджърът им Микел Артета получи за кадем брандирана торбичка с подаръци при срещата си с финансиста Кирил Евтимов.

Самият Евтимов разкри какво е съдържала торбичката с надпис „Bulgaria”, показвайки снимка. Най-запомнящото се е шишенце бургаска мускатова ракия, която да сгрее душата на 44-годишният испанец.

Освен нея, за треньора на шампионите е имало крем за ръце, сапун и балсам за устни родно производство.

Дали Артета наистина ще отпразнува титлата с нашенска ракия, която да повдигне градуса на настроение, остава само да гадаем.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ако удари две ,, скоросмъртници"

    8 0 Отговор
    Току виж взел и ШЛ!

    18:56 21.05.2026

  • 2 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Продуктово позиционирана жълта лигава история.

    19:09 21.05.2026

  • 3 Лост

    4 1 Отговор
    Евтимов е такава шматка.Нещо като търговските пътници.Ти го гониш от вратата,той влезе през прозореца.

    19:09 21.05.2026

  • 4 Сатана Z

    6 1 Отговор
    И още нещо.Микел Артета не е Испанец ,а Баск.Обиждате го.

    Коментиран от #6

    19:11 21.05.2026

  • 5 Джаската

    2 2 Отговор
    а дащо не показахте и тубичката с вазелин или не е коректно

    19:26 21.05.2026

  • 6 а баските

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    да не са китайци?

    19:49 21.05.2026

  • 7 Ракиджия

    1 0 Отговор
    Само да кажа, че ракията е Ямболска гроздова;-))) Тъпите журналя пак си съчиняват))))

    19:58 21.05.2026

  • 8 665

    0 0 Отговор
    Това пластмаска патронче за 2евро ли е хахаха

    20:02 21.05.2026

  • 9 А язека си

    0 0 Отговор
    помислих че е дал шльокавица на Ман Сити преди последния мач:)

    20:30 21.05.2026

