Бургаска ракия помогна за титлата на Арсенал (СНИМКИ)

Арсенал е шампион на Висшата лига след 22 години чакане! Титлата на “топчиите” стана факт, след като Манчестър Сити се провали в гостуването си на Борнемут и завърши наравно 1:1.
Както стана известно преди десетина дни след възловата победата на "артилеристите" над Уест Хям с 1:0, мениджърът им Микел Артета получи за кадем брандирана торбичка с подаръци при срещата си с финансиста Кирил Евтимов.
Самият Евтимов разкри какво е съдържала торбичката с надпис „Bulgaria”, показвайки снимка. Най-запомнящото се е шишенце бургаска мускатова ракия, която да сгрее душата на 44-годишният испанец.
Освен нея, за треньора на шампионите е имало крем за ръце, сапун и балсам за устни родно производство.
Дали Артета наистина ще отпразнува титлата с нашенска ракия, която да повдигне градуса на настроение, остава само да гадаем.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
