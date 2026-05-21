Владимир Путин: Използването на ядрено оръжие е крайна мярка! Триадата трябва да служи като гарант за суверенитета на Русия

Ядрената триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на Русия и Беларус и инструмент за поддържане на глобален паритет. Това заяви днес, 21 май, руският президент Владимир Путин по време на видеоконференция с беларуския президент Александър Лукашенко, съобщава ТАСС, цитирана от Фокус.
Двамата лидери обсъдиха текущите съвместни учения между страните, включващи бойно използване на ядрени оръжия и ядрена поддръжка.
Руският президент отбеляза, че това е първото съвместно учение между руската и беларуската армия по командване и управление на стратегически и тактически ядрени сили. Той подчерта, че използването на такива оръжия трябва да бъде само крайна, изключителна мярка за гарантиране на националната сигурност на двете държави.
''Предвид нарастващото напрежение в света и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада, както и преди, трябва да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава на Русия и Беларус, осигурявайки решаването на въпросите за стратегическото възпиране, поддържайки ядрения паритет и баланса на силите на световно ниво'', заяви Путин.
Руският президент Владимир Путин, който заедно с беларуския си колега Александър Лукашенко наблюдава по видеовръзка съвместните ядрени учения на двете държави, заяви, че използването на ядрено оръжие е възможно единствено като "крайна мярка" и подобни оръжия служат като гаранция за суверенитета на Русия и Беларус, съобщи беларуското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
Оттам заявиха, че ученията са планирано мероприятие в рамките на Съюзната държава Русия-Беларус и не са насочени срещу трети страни, нито създават заплахи за сигурността в региона.
"Днес в рамките на ученията провеждаме съвместна тренировка на армиите на Русия и Беларус за управление на стратегическите и тактическите ядрени сили", посочи Путин и допълни: "Използването на ядрено оръжие е крайна, извънредна мярка за гарантиране на националната сигурност на нашите две държави".
"Предвид нарастването на напрежението по света, възникването на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада, както и преди, трябва да служи като надеждна гаранция за суверенитета на Съюзната държава Русия-Беларус, да осигури решаването на задачите за стратегическо сдържане, поддържане на ядрен паритет и баланса на силите на глобално равнище", каза още руският лидер, цитиран от беларуската агенция БелТА.
Намиращи се в Беларус руски генерали са останали доволни от съвместната работа на двете страни. Това заяви беларуският лидер Александър Лукашенко по време на съвместните учения, посочва БелТА.
"Аз, Владимир Владимирович (Путин), обиколих всички обекти в Беларус - на изток и в централната част - всичко е в добро състояние. Тук има руски генерали, с които разговарях. Те са доволни от съвместната ни работа", каза Лукашенко и допълни: "Смятам, че планираните мероприятия ще преминат успешно. Естествено, този, който иска да види в тях нещо друго, ще го види. Това обаче си е наша работа и ние ще я продължим, защитавайки живота на нашите граждани".
По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, говорейки за това дали съвместните ядрени учения между Русия и Беларус са сигнал към Европа и НАТО, заяви, че всякакви военни учения служат като сигнал към други държави.
Министерството на отбраната на РФ обяви провеждането от 19 до 21 май на учения на северните и източните граници за "подготовка и прилагане на ядрени сили в условия на заплаха от агресия''. Ден по-рано, на 18 май, Беларус обяви също началото на ученията на подразделенията за бойно прилагане на ядрено оръжие и ядрено осигуряване.
