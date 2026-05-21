Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Използването на ядрено оръжие е крайна мярка! Триадата трябва да служи като гарант за суверенитета на Русия

Владимир Путин: Използването на ядрено оръжие е крайна мярка! Триадата трябва да служи като гарант за суверенитета на Русия

21 Май, 2026 19:47 976 43

  • русия-
  • беларус-
  • украйна-
  • нато-
  • александър лукашенко-
  • владимир путин

Руският президент отбеляза, че това е първото съвместно учение между руската и беларуската армия по командване и управление на стратегически и тактически ядрени сили

Владимир Путин: Използването на ядрено оръжие е крайна мярка! Триадата трябва да служи като гарант за суверенитета на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ядрената триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на Русия и Беларус и инструмент за поддържане на глобален паритет. Това заяви днес, 21 май, руският президент Владимир Путин по време на видеоконференция с беларуския президент Александър Лукашенко, съобщава ТАСС, цитирана от Фокус.

Двамата лидери обсъдиха текущите съвместни учения между страните, включващи бойно използване на ядрени оръжия и ядрена поддръжка.

Руският президент отбеляза, че това е първото съвместно учение между руската и беларуската армия по командване и управление на стратегически и тактически ядрени сили. Той подчерта, че използването на такива оръжия трябва да бъде само крайна, изключителна мярка за гарантиране на националната сигурност на двете държави.

''Предвид нарастващото напрежение в света и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада, както и преди, трябва да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава на Русия и Беларус, осигурявайки решаването на въпросите за стратегическото възпиране, поддържайки ядрения паритет и баланса на силите на световно ниво'', заяви Путин.

Руският президент Владимир Путин, който заедно с беларуския си колега Александър Лукашенко наблюдава по видеовръзка съвместните ядрени учения на двете държави, заяви, че използването на ядрено оръжие е възможно единствено като "крайна мярка" и подобни оръжия служат като гаранция за суверенитета на Русия и Беларус, съобщи беларуското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Оттам заявиха, че ученията са планирано мероприятие в рамките на Съюзната държава Русия-Беларус и не са насочени срещу трети страни, нито създават заплахи за сигурността в региона.

"Днес в рамките на ученията провеждаме съвместна тренировка на армиите на Русия и Беларус за управление на стратегическите и тактическите ядрени сили", посочи Путин и допълни: "Използването на ядрено оръжие е крайна, извънредна мярка за гарантиране на националната сигурност на нашите две държави".

"Предвид нарастването на напрежението по света, възникването на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада, както и преди, трябва да служи като надеждна гаранция за суверенитета на Съюзната държава Русия-Беларус, да осигури решаването на задачите за стратегическо сдържане, поддържане на ядрен паритет и баланса на силите на глобално равнище", каза още руският лидер, цитиран от беларуската агенция БелТА.

Намиращи се в Беларус руски генерали са останали доволни от съвместната работа на двете страни. Това заяви беларуският лидер Александър Лукашенко по време на съвместните учения, посочва БелТА.

"Аз, Владимир Владимирович (Путин), обиколих всички обекти в Беларус - на изток и в централната част - всичко е в добро състояние. Тук има руски генерали, с които разговарях. Те са доволни от съвместната ни работа", каза Лукашенко и допълни: "Смятам, че планираните мероприятия ще преминат успешно. Естествено, този, който иска да види в тях нещо друго, ще го види. Това обаче си е наша работа и ние ще я продължим, защитавайки живота на нашите граждани".

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, говорейки за това дали съвместните ядрени учения между Русия и Беларус са сигнал към Европа и НАТО, заяви, че всякакви военни учения служат като сигнал към други държави.

Министерството на отбраната на РФ обяви провеждането от 19 до 21 май на учения на северните и източните граници за "подготовка и прилагане на ядрени сили в условия на заплаха от агресия''. Ден по-рано, на 18 май, Беларус обяви също началото на ученията на подразделенията за бойно прилагане на ядрено оръжие и ядрено осигуряване.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ

    14 14 Отговор
    Тъпа сакси.

    19:49 21.05.2026

  • 2 Бялджип

    20 9 Отговор
    "...осигурявайки решаването на въпросите за стратегическото възпиране, поддържайки ядрения паритет и баланса на силите на световно ниво, заяви Путин." Ето това е! Възпиране на нечистоплътни апетити, а не нападение! Как не влиза това под мозъчната кора на гейовете?

    Коментиран от #13, #19

    19:52 21.05.2026

  • 3 То пък некой

    10 13 Отговор
    е умрел за вашия суверинитет!

    19:52 21.05.2026

  • 4 Адрес 4000

    11 14 Отговор
    Помиярът е уплашен щом отново почна да плаши с ядрен удар

    19:53 21.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 13 Отговор
    гнома пак ли се прави на умен многоходовик? що не се хване бакшиш тоя?

    Коментиран от #34

    19:53 21.05.2026

  • 6 Аха...

    5 9 Отговор
    И за така на мадамите им казвам, че амвем само в краен случай, а те си тръгват! Дали като изпашеш някоя ракета няма да свърши повече работа.....

    19:55 21.05.2026

  • 7 На путлер му изтича срокът на годност!

    14 16 Отговор
    Изтича му срокът на годност на Путин! Изнервен е много!

    19:55 21.05.2026

  • 8 Е кажи го още

    8 11 Отговор
    5 пъти. За това вече никого не го е страх от вашите дебели кюнци. Мерца си изцепи официално: "Аз не се стравам от атомна война..."! И печатят тонове дронове и ги дават на фашистите, а онези вече толкова ГСМ-и и нефтопреработватилни станции в Русия унищожиха. Путине, Путине.... много изложи Русия... Има един принцип: "Бии за да те уважават"!

    19:57 21.05.2026

  • 9 Русия и Буларус са велики

    16 6 Отговор
    Батка Лукашенко е железен ! Беларус е дала милиони жертви срещу фашистките гадове.

    19:57 21.05.2026

  • 10 В. В. Путин

    15 3 Отговор
    Учението се казва:
    "Думам ти дъще, сещай се снахо..."

    19:57 21.05.2026

  • 11 Ко стаа бе руски боклуци?

    10 12 Отговор
    Превзехте ли тоя Купянск, че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #25

    19:59 21.05.2026

  • 12 Ае стига

    10 9 Отговор
    сте дрънчали тия оръжия ве, вие хора ли сте

    20:00 21.05.2026

  • 13 Който разбрал, разбрал

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Бялджип":

    Русийката с Путин начело НЕ е ядрена държава!

    20:00 21.05.2026

  • 14 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    12 6 Отговор
    Къде ми статията за успехите на Зеленски?

    20:01 21.05.2026

  • 15 гост

    15 3 Отговор
    По тази логика всяка държава трябва да има ядрено за да гарантира собствената си сигурност.Тогава защо се ядосваме на Иран.Вижда се че имаш ли ЯО,никой не те закача,пример Северна Корея..Тогава и България да започва с центрофугите....

    20:01 21.05.2026

  • 16 ДА ВИ КАЖА

    10 4 Отговор
    Путин въобще не го интересува какво мислите.

    20:02 21.05.2026

  • 17 Как е ШЕЛОМОВ?

    4 9 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ на 21 век?

    20:07 21.05.2026

  • 18 стоян

    6 9 Отговор
    Кремълските чикисти празни приказки за пред крепостните - поне да има с какво да се хвалят - на Мексико кой усигурява суверенитета като се намира до ,, терористите ,, САЩ другаре путинофили - защо Мексико и другите съседи не ги е страх от САЩ а само рузките чикисти се страхуват

    Коментиран от #21, #24, #30

    20:07 21.05.2026

  • 19 Гресирана ватенка

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Бялджип":

    Но това не бива да ти пречи да ти влиза без грес 😁😁😁

    Коментиран от #22

    20:09 21.05.2026

  • 20 Хахахаха

    5 7 Отговор
    Триадата трябва да служи, за тренировъчен център за ВСУ, как да я унищожават тази триада.

    20:09 21.05.2026

  • 21 Алексбг

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "стоян":

    Стояне балсам та в га,zyндера,но да ти кажа предпочитам Десислава ,голяма изкусителка и палавница е ,поема го отвсякъде .

    Коментиран от #23, #27

    20:11 21.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А ти не знаеш ли

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "стоян":

    Тексас беше някога Мексико. Ама има нефт и стана САЩ.

    20:15 21.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тпак

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кво става?":

    Значи си бил в гробищата.

    20:16 21.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путин:

    3 6 Отговор
    Ох, ама аз как се прецаках, а...?

    20:21 21.05.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор
    Накратко:

    Имат!
    Могат!
    Правят учения!

    А враговете на Москва скърцат със зъби и правят разчети дали ще имат време поне за една молитва...

    Коментиран от #35, #42

    20:21 21.05.2026

  • 30 Десислава Димитрова

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "стоян":

    Любими ти дом нямаш ли ?Прибрал се ,не прибрал се тази вечер сеее .k..са .започва точно в 21.00 ч.

    20:22 21.05.2026

  • 31 Механик

    6 3 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    20:23 21.05.2026

  • 32 аz СВО Победа 81

    3 6 Отговор
    Още един детайл!След удар на ВСУ по щабквартирата на ФСБ в Херсонска област 100 окупатори бяха занулени.

    Коментиран от #36

    20:24 21.05.2026

  • 33 Пиян дег.енерат

    2 5 Отговор
    Като че ли някой се е засилил да окупира Коч.ината.

    20:25 21.05.2026

  • 34 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ооо Максудски ,как е хавата в маалата ,има ли превалявания в региона ?

    20:26 21.05.2026

  • 35 Оня с парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    Коментиран от #38

    20:28 21.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Руснакът е мръсно противно животно

    2 1 Отговор
    Краде от перални машини, шевни машини, тостери, тоалетни чинии,жито до деца!
    Трепе се!

    Коментиран от #40

    20:29 21.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А МОЧАТА?

    2 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #41

    20:31 21.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Миролюб Войнов,аналитик

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "А МОЧАТА?":

    А възстановиха ли на май. катти анна алла ?

    20:35 21.05.2026

  • 42 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Пико4?

    20:35 21.05.2026

  • 43 Ицо

    1 1 Отговор
    Има ли недоръгани козяци ?!Да пращам по спещност ромммският спецназ за бързо реагиране Арсланите с онбашия Хасан Хаспела ,с големия шланг да гаси пожарите !

    20:39 21.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания