Новини
България »
Проф. Веселин Вучков: В МВР има страшно много вождове и много малко индианци

Проф. Веселин Вучков: В МВР има страшно много вождове и много малко индианци

21 Май, 2026 19:38 875 21

  • проф. веселин вучков-
  • мвр-
  • реформи

Нека да се знае, че правенето на реформи в МВР изисква целенасочено финансиране, но поне ще бъде еднократно

Проф. Веселин Вучков: В МВР има страшно много вождове и много малко индианци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според мен, се прави преглед на състоянието на цялата органиграма, без да имам каквато и да е вътрешна информация. Това каза в интервю за бТВ проф. Веселин Вучков по повод заявката на властта за осъществяването на административна реформа.

"По-скоро ми се струва, че ако се направи по-радикална реформа в МВР и останалите служби, това трябва да се случи към края на тази година с предложения бюджет за следващата 2027 г. Не искам да вярвам, че ще има отказ от реформа, включително в любимото ми вътрешно министерство. Да, може някой да постави въпроса изведнъж ще се обезкости ли системата на МВР, ако се освободят всички пенсионери или хора, които имат ТЕЛК решения за нетрудоспособност. Първоначално това би било трус, но в един момент тази важна тема ще трябва да се постави и отговор на този въпрос ще трябва да се даде. Убеден съм, че новото парламентарно мнозинство мисли и по тази тема. В един момент ще трябва да се вземе едно тежко, но отговорно решение пред очите на всички ни", изтъкна той.

"Предложеният проектобюджет за тази година до голяма степен обезсърчи хората. Бизнесът разбра, че трудно може да направи издръжка на такъв огромен обем администрация. В този смисъл темата за административната реформа е изключително важна. Тя трябва да се случи в първите 6 до 10 месеца на едно управление. Сигурен съм, че в МВР могат да се опримизират структури, и то не една или две", посочи той, като допълнително постави въпроса от необходимостта от толкова много главни дирекции към вътрешното министерство.

Проф. Вучков даде конкретен пример с "Жандармерията".

"Има и чисто административни структури. Например, има отдели от по двама човека. В МВР има страшно много вождове и много малко индианци. Това трябва да се промени. Включително и по темата пенсионери, където може да се намери един по-деликатен подход за решаване на този сериозен проблем. Нека да се знае, че правенето на реформи в МВР изисква целенасочено финансиране, но поне ще бъде еднократно. Независимо от това дали те пенсионират, или напускаш по собствено желание, ти се дължат толкова заплати, колкото служба години имаш, като не повече от 20", обясни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    9 5 Отговор
    Колко се е старал да се снима като умен, защото знае че е много тъп!

    19:40 21.05.2026

  • 2 Вождь

    12 2 Отговор
    Много офсе има в България ,пасът си на воля

    Коментиран от #4

    19:41 21.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Чух че Младен Маринов готви протести в МВР.

    19:41 21.05.2026

  • 4 Обществена тайна

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вождь":

    Как няма да има много вождове, когато от 30 години всеки назначен там, първо си е пратил за назначението, а както знаем, който плаща той поръча музиката.

    19:44 21.05.2026

  • 5 Ще има

    5 3 Отговор
    Да ще има протести. Тия дето сме на пенсия и заплата ,тия дето сме телкаджии,тия дето сме толепи и не можем да си вземем изпита по ФП ще протестираме,защото ние сме над 50% от състава.

    19:45 21.05.2026

  • 6 Пенсионер полицай бе измислено от ГРАБ .

    6 1 Отговор
    Но всички министерства са за съкращаване.

    19:47 21.05.2026

  • 7 Много разбирачи, малко инженери

    5 3 Отговор
    Всеки пръднал два пъти в кабинет на МВР и вече има идеи за реформи.

    19:47 21.05.2026

  • 8 добър доктор

    3 1 Отговор
    е този,който лекува причините за заболяването,а не последствията, моля ВИ изгледайте филма шменти капели ,за да престанат коментари за подледствията от заболяването!

    19:51 21.05.2026

  • 9 НА СНИМКАТА

    2 4 Отговор
    Типичен НПО пьодал.

    19:52 21.05.2026

  • 10 А ,Проф. Вучков !

    1 1 Отговор
    Къде беше изчезнал бе човек ?

    19:52 21.05.2026

  • 11 явертъ

    4 0 Отговор
    патова ситуация. дпс много хитро заложиха бомбата със заплатите в мвр.

    герб не случайно тръгнаха с този заем от 12 милрда и унищожаване на свободния бизнес.

    не може да се отрече че и те правеха каквото си искат герб и дпс...

    сега с тази бомба и др подобни без заем трудно ще стане. така че от врднъж ще е.

    съкращенията идват навсякъде.

    19:52 21.05.2026

  • 12 На тръстиката

    3 1 Отговор
    На 50 % да си заминават

    19:54 21.05.2026

  • 13 Мозък йок

    4 1 Отговор
    Най ниските чинове взимали по 5000 и отгоре на калпак

    19:55 21.05.2026

  • 14 ха ха

    3 1 Отговор
    прокуратурата и държавата бандит го играят в симбиоза а мвр ги прикрива , всъщност всички са го ударили на плячкосване , пб се оказват безсилни както и всички преди тях , язък им за заявките и празните приказки

    19:58 21.05.2026

  • 15 Буревестников

    4 1 Отговор
    В МВР и ДАНС ВСИЧКИ са индианци!

    19:59 21.05.2026

  • 16 Льотчик

    5 1 Отговор
    Гнездо на оси в което, никой даже и с много големи топки не смее да бръкне вече 40 години.

    20:00 21.05.2026

  • 17 нннн

    8 1 Отговор
    Забелязал съм, че вождовете много по- трудно се пенсионират от индианците. Нужни са хамали да ги изнесат от канцелариите барабар със столовете.
    А полицай с ТЕЛК и нетрудоспособност звучи абсурдно.

    20:01 21.05.2026

  • 18 Марио

    2 0 Отговор
    Заратустра е описал хората като овчари (политическо и духовно ръководство), кучета (МВР, Армия) и овце. В МВР има само чакали и мъстий.

    20:05 21.05.2026

  • 19 СВД

    3 0 Отговор
    Би трябвало когато се пенсионира да му дадат 20 заплати, а не да взема пенсия и заплата и да му дадат 20 - те заплати, когато напусне поради пределна възраст. Защото ако се е пенсионирал на 53 и си стои на мястото при заплата от 2000 примерно евро, докато навърши пределна възраст, заплатата вече ще е 5000 евро и умножено по 20 става повечко! И никой не ги гони затова, че са пенсионери! Да стои до пределна възраст, но пенсията след като напусне системата! Както е било преди! А що за плащане на извънреден труд, допълнително материално стимулиране /измислено май от Цветанов/, компенсации за неползван отпуск, командировки на границата и в чужбина не стават публични - ум ще ви зайде!

    20:12 21.05.2026

  • 20 Не само в МВР !

    0 0 Отговор
    Навсякъде много вожд, малко индианец!

    20:33 21.05.2026

  • 21 Емигрант

    0 0 Отговор
    Вучков, в МВР-то вождовете са много, но грешиш за "команчите" те просто са милиони вече в България които са се навели до земята на вождовете ! България е вече като едно слонско изпражнение, голямо, миризливо и "населено" с червеи !

    20:36 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове