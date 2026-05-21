Експерти предупреждават за нова сериозна криза в автомобилната индустрия

Експерти предупреждават за надигаща се заплаха от сериозен световен недостиг на моторни масла,предизвикващ вълна от тревога в сектора на автомобилните услуги. Токсичната комбинация от геополитически конфликти и затруднения в морския транспорт заплашва да задуши производството на рафинериите точно когато летният сезон на пътувания навлиза в разгара си. С бързото свиване на веригите за доставки, известни собственици на сервизи и дистрибутори на части прогнозират брутален скок от 30 процента в цените на моторното масло на дребно.

Финансовата болка вече се усеща на ниво корпоративни автопаркове, където купувачите на големи обеми са видели как традиционните им отстъпки напълно са се изпарили пред лицето на нарастващите базови разходи. Търговските оператори съобщават, че цената на стандартен галон напълно синтетично масло е нараснала незабележимо с 5 до 6 долара само през последните няколко седмици. Затруднението се усеща остро и на ниво независими сервизи; известният автомобилен техник и радиоводещ Рон Ананиан наскоро предупреди своите последователи, че доставчиците вече са въвели базово увеличение на цените с 8%, като активно ограничават както обема, така и конкретните количества масло, които отделните сервизи имат право да поръчват.

Сервизните консултанти в дилърските центрове в САЩ споделят тези опасения, като отбелязват, че сроковете за доставка от големите дистрибутори на химически продукти са се удвоили, което сигнализира за по-дълбоко логистично затруднение, простиращо се нагоре по веригата на доставки.Основната причина за този внезапен недостиг на смазочни материали се дължи пряко на засилващите се военни конфликти, насочени към големи глобални енергийни възли. Неотдавнашните координирани военни удари по критичната иранска енергийна инфраструктура успешно извадиха от строя около 15% от световните доставки на суров нефт – шок в предлагането, който се влоши от продължаващите кампании с дронове, унищожаващи ключови руски рафинерии. Този масивен спад в обема на суровия петрол е затруднен от логистична блокада в Ормузкия проток, където десетки огромни петролни танкери остават блокирани в очакване на разрешение за безопасно преминаване. Дори ако дипломатически пробив незабавно освободи морските пътища днес, глобалните химически рафинерии не могат просто да натиснат един бутон, за да възстановят нивата на производство. Увеличаването на производството на добавки и базови масла изисква изключително деликатен, продължаващ месеци стабилизационен процес, който гарантира бавно и мъчително връщане към нормалните нива на доставките на дребно.

Усложнявайки проблема, обсесивното стремеж на съвременната автомобилна индустрия към максимална икономия на гориво е оставило огромна част от шофьорите изключително уязвими към този конкретен недостиг. Експерти от индустрията отбелязват, че азиатските производители, начело с Toyota, бият тревога, защото съвременните високоефективни хибридни задвижващи системи разчитат изцяло на масла с ултраниска вискозитет като 0W-8 и 0W-16. Тези специализирани, тънки като вода смазочни материали са проектирани да преминават през микроскопичните допуски на ултрамодерните двигатели, за да минимизират вътрешното триене и да намалят емисиите от ауспуха, но изискват изключително сложни химически добавки, които ще бъдат първите, които ще изчезнат от рафтовете на магазините за авточасти.

Ако глобалният производствен капацитет на „черното злато“ остане изкуствено ограничен и транспортните маршрути останат блокирани, автомобилната екосистема може бързо да се превърне в по-широка криза, която заплашва да засегне и вторичните смазочни материали като течности за тежки трансмисии, диференциални масла и индустриални греси.