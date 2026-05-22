Голям международен снукър турнир ще се проведе през уикенда

22 Май, 2026 16:45 608 2

Участие ще вземат 47 състезатели от България, Румъния, Сърбия, Полша, Израел, Унгария, Украйна и Ирландия

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Българска снукър федерация обяви началото на голям международен турнир Sofia International Open, който ще се проведе в Национална снукър академия от 23 до 25 май.

Това е поредният мащабен интернационален турнир по снукър, организиран в България през сезона с помощта и съдействието на Столична община и генералния спонсор WINBET. През януари Българска снукър федерация проведе на изключително високо ниво Световното първенство във всички възрастови групи при мъжете и жените, а вече традиционно е домакин на турнири от веригата Q-Tour в Национална снукър академия.

Sofia International Open 2026 е силен международен турнир с 47 участници от България, Румъния, Сърбия, Полша, Израел, Унгария, Украйна и Ирландия. Те са разделени в 12 групи и мачовете ще са във формат 3 от 5 фрейма. Официалният дрескод е риза, елече, панталони и официални обувки, а вратовръзка или папионка не е задължителна.

Входът за зрители и медии е свободен, мачовете започват от 10:00 сутринта на 23-ти в Национална снукър академия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Таман мислех да ида с маратонки, потник и къси панталони. Жалко...

    16:47 22.05.2026

  • 2 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Браво на Радев. За месец сме в центъра на световните спорт и новини. Похвално

    17:33 22.05.2026

