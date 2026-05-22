ЦСКА стартира европейската си кампания през юли: Ето кога ще видим "червените" в Лига Европа

22 Май, 2026 16:25 809 5

Тимът ще започне участието си от първия квалификационен кръг

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на ЦСКА вече тръпнат в очакване на първите европейски битки на любимия си отбор. След като "армейците" триумфираха с Купата на България, те си осигуриха място в квалификациите на Лига Европа и ще представят страната ни на международната сцена.

Официално от клуба потвърдиха, че първите срещи от новия сезон в Лига Европа ще се проведат на 9 и 16 юли. ЦСКА ще стартира участието си от първия квалификационен кръг, където ще бъде сред поставените отбори. Съперникът на "червените" ще стане ясен след жребия, който ще се тегли между 16 и 17 юни.

Триумфът над Локомотив Пловдив във финала за Купата на България не само донесе радост на хилядите привърженици, но и отвори вратите към европейските турнири. Сега пред ЦСКА стои ново предизвикателство – да защити честта на българския футбол и да се пребори за място сред най-добрите на Стария континент.


  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 5 Отговор
    Валтер Папазки какъв ще го играе? Шафьор на свинския или?...

    16:27 22.05.2026

  • 2 Старт

    1 4 Отговор
    Стартира я през Юли и пак в Юли я приключва.

    16:33 22.05.2026

  • 3 Шизофен 1914

    4 4 Отговор
    Моля ви не публикувайте статии за ЦСКА не се чувствам добре онова нещо отвътре ме кара да рецитирам рецитирам всякакви стихотворения.
    Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече

    16:34 22.05.2026

  • 4 Шизофен 1914

    5 1 Отговор
    И както виждате даже имам и двама-трима съмишленци.
    И те като мен от завист и натрупан страх,сън не ги лови.

    16:39 22.05.2026

  • 5 дано само не

    1 0 Отговор
    са шофьори на автобуси или скиори , или работници на строеж те са най-опасни , особено за онези без козирката

    18:30 22.05.2026

