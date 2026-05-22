ЦСКА стартира европейската си кампания през юли: Ето кога ще видим "червените" в Лига Европа

Феновете на ЦСКА вече тръпнат в очакване на първите европейски битки на любимия си отбор. След като "армейците" триумфираха с Купата на България, те си осигуриха място в квалификациите на Лига Европа и ще представят страната ни на международната сцена.

Официално от клуба потвърдиха, че първите срещи от новия сезон в Лига Европа ще се проведат на 9 и 16 юли. ЦСКА ще стартира участието си от първия квалификационен кръг, където ще бъде сред поставените отбори. Съперникът на "червените" ще стане ясен след жребия, който ще се тегли между 16 и 17 юни.

Триумфът над Локомотив Пловдив във финала за Купата на България не само донесе радост на хилядите привърженици, но и отвори вратите към европейските турнири. Сега пред ЦСКА стои ново предизвикателство – да защити честта на българския футбол и да се пребори за място сред най-добрите на Стария континент.