Явор Куюмджиев: В момента произвеждаме колосални количества електроенергия и отново изнасяме ток

21 Май, 2026 19:08

  • явор куюмджиев-
  • производство-
  • електроенергия

Нормално е, когато идва нова власт да има смени. Всеки иска да работи със свой екип. Тези смени не означават предишното ръководство не е вършило работа

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нормално е, когато идва нова власт да има смени. Всеки иска да работи със свой екип. Тези смени не означават предишното ръководство не е вършило работа.

Това заяви в предаването "Денят на живо" бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, който коментира темата за смяната на ръководството на БЕХ.

"Трябва да дадем сто дни на новата власт. Те получиха пълна подкрепа и голям кредит на доверие. Като минат тези сто дни, тогава ще можем да коментираме каква енергийна стратегия предлага министър Ива Петрова. За мен новият екип в министерството е изграден от професионалисти, но те са на работа от две седмици. Нека мине време, за да коментираме как работят и какво са свършили", повтори той. "

"За мен в момента има проблем със запълването на мрежата на ЕСО и няма как да се извършват нови присъединявания. Това е предизвикателство, което трябва да бъде решено, а не произвеждането на електроенергия, защото в момента произвеждаме колосални количества електроенергия и отново изнасяме ток. Аз съм убеден, че в ЕСО ще се справят с този проблем, защото там са уникални професионалисти", завърши Явор Куюмджиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бобов дол

    12 1 Отговор
    Доматите в градината ми са черни!
    Ваштаmamица!

    Коментиран от #5, #6

    19:12 21.05.2026

  • 3 Сатана Z

    19 2 Отговор
    А цените за българите що не падат ,а се увеличават? Нали Румен обеща?

    Коментиран от #9, #18

    19:12 21.05.2026

  • 4 Дориана

    14 2 Отговор
    Като се знае и има предвид, че стила на Борисов и Пеески беше да овладеят с политическа цел за собственото си оцеляване всички институции трябва да се сменят всички кадри на Борисов и Пеевски и на Завладяната държава. Те ще ги използват като маши за провокации както използваха ИТН.

    19:13 21.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НА МАРИЦИТЕ Е БЯЛ ДИМА

    18 1 Отговор
    НА ковачки е ЯКООО. ЧЕРЕН.....КО ГОРИ ТОА ТАМ

    19:16 21.05.2026

  • 8 Леонсио

    2 2 Отговор
    Ко рече, ко?

    19:19 21.05.2026

  • 9 Дориана

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Спряха ли увеличението на цените Борисов, Пеевски и ППДБ когато управляваха ? Отговора е- Не. Така, че сега да мълчат и да не пречат. Цените започнаха да се вдигат когато България за да угоди на ЕС и Тръмп спря Руския газ, След това с ненавременното приемане на Еврото . Така, че сега нямат никакво право да дават " съвети" . България е в пазарна икономика и само растежа на икономиката и конкуренцията могат да регулират цените. Това, което правят управляващите е да контролират и наказват с глоби нелоялната конкуренция. Така, че само хора, които не разбират от икономика и са слабо интелигентни могат да викат с пълно гърло - Кога ще паднат цените ?

    Коментиран от #10

    19:23 21.05.2026

  • 10 койдазнай

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Само дето руския газ е по-скъп от сегашния "неруски" газ. Как това оскъпява цените е загаТка, на която на дали някой може да отговори.

    19:30 21.05.2026

  • 11 Защо, като произвеждаме

    25 2 Отговор
    Колосални количества едекроенергия плащаме скъп ток!
    Кой е по-важен? Българският народ или украинските търтеи?!

    Коментиран от #13, #14, #21

    19:31 21.05.2026

  • 12 Некъдърник префисионалист

    6 0 Отговор
    От, както дойде Герб се нароиха много "професионалисти". Нека използваме думата знаещи и можещи, но пък няма за кого да я употребим.

    19:44 21.05.2026

  • 13 Тока не е

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Защо, като произвеждаме":

    Скъп ,за миналия месец е 12€ цента ,ти колко искаш да е

    Коментиран от #16, #17

    19:45 21.05.2026

  • 14 Цените на колосалната еленергия

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо, като произвеждаме":

    Са не по-малко колосални

    19:46 21.05.2026

  • 15 Колосални печалби

    7 0 Отговор
    Колосални производства, а цените се вдигат.

    19:51 21.05.2026

  • 16 При това колосално

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тока не е":

    Производство да е без пари! Това искам!

    19:56 21.05.2026

  • 17 Буревестников

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тока не е":

    Ами точно това е меко казано АБСУРД !Има Свръх,Мега,Огромно производство,а цената не пада ! И е,точно така,12 евро -стотинки (от латински сто=цент).

    19:57 21.05.2026

  • 18 Министър Петрова дали прави разлика

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    м/у ток и напрежение ? Че за повечето българки токът е 220 V.

    Коментиран от #22

    19:58 21.05.2026

  • 19 Мимч

    8 0 Отговор
    Къде изнасяте ток,за подарък на укрите ли...

    19:58 21.05.2026

  • 20 665

    1 0 Отговор
    Не изнасяме "ние", а няколко бандита !

    20:03 21.05.2026

  • 21 Тя и водата идава безплатно от природата

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо, като произвеждаме":

    , ама за Ганю трябва да е скъпа , защото трябва да се пълни бюжета. Стотици хиляди гладни гърла чакат заплати от по няколко хиляди . Има и още толкова мургави на ТЕЛК . Същото и за тока.

    20:05 21.05.2026

  • 22 Буревестников

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Министър Петрова дали прави разлика":

    Ами,220 V, дръжки.По селата пържат кюфтета по един час и пак са сурови.Мерил съм с мултицет.Ако са 180,пак добре.Хората използват простоватия термин "Токът е слаб".Да не говорим за честите прекъсвания,за изгорелите скъпи електроуреди...

    20:17 21.05.2026

  • 23 Странно

    2 0 Отговор
    А колко щяхте да изнасяте, ако го нямаше тока от Козлодуй?

    Хайде да псуваме баба ни дето ни е оставила в наследство

    Коментиран от #26

    20:25 21.05.2026

  • 24 Перо

    5 0 Отговор
    Изнасят евтиния ток от АЕЦ, а за вътрешния пазар плащаме солено за зелената енергия на Прокопиев и другите държавни престъпници и унтерменши министри!

    20:25 21.05.2026

  • 25 Анонимен

    2 0 Отговор
    В момента се източват ВЕЦ-овете в очакване на дъждове, но тази генерация скоро ще свърши.

    20:31 21.05.2026

  • 26 Буревестников

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Странно":

    Абе,инсталирал 100 ,продава на ЕРП-то 500.Премерено с електромер! Всичко е точно! Ама я го направи ти,или аз.

    20:32 21.05.2026

