Пеп Гуардиола сам потвърди края на ерата си в Манчестър Сити: „Време е за ново начало“

Архитектът на най-успешния Манчестър Сити в историята - Пеп Гуардиола, официално обяви, че ще се раздели с клуба след края на настоящия сезон. Испанският стратег, който пое юздите на „небесносините“ през 2016 година, ще затвори една славна страница, изпълнена с рекорди, трофеи и незабравими мигове.

Под ръководството на Гуардиола Манчестър Сити се превърна в истински доминатор на английската сцена. Шест шампионски титли от Висшата лига, три Купи на Футболната асоциация, пет Купи на лигата и дългоочакваната Шампионска лига – това е само част от внушителната колекция на испанеца. Въпреки това, последните два сезона донесоха разочарование, след като „гражданите“ не успяха да защитят короната си във Висшата лига.

В специално изявление, цитирано от световните агенции, Пеп Гуардиола сподели: „Не търсете конкретна причина за моето решение. Просто усещам, че моментът е настъпил. Във футбола, както и в живота, нищо не е вечно. Ако беше, щях да остана тук завинаги. Завинаги ще останат обаче спомените, хората и любовта ми към Манчестър Сити. Заедно преминахме през радости и трудности, борихме се рамо до рамо и винаги следвахме своя път.“

Макар Сити да триумфира с Купата на Англия този сезон, надеждите за нова титла във Висшата лига се изпариха след равенството 1:1 срещу Борнемут, което подари златните медали на Арсенал. Така, с гордост и малко тъга, Гуардиола ще се сбогува с „Етихад“ – стадиона, на който изгради истинска футболна империя.

С напускането на Пеп Гуардиола, Манчестър Сити се изправя пред ново предизвикателство – да намери наследник, който да продължи традицията на успехи и да вдъхне нова енергия на отбора.