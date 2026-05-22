Пеп Гуардиола сам потвърди края на ерата си в Манчестър Сити: „Време е за ново начало“

22 Май, 2026 17:12 617 5

Легендарният мениджър напуска „гражданите“ след десетилетие на триумфи

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Архитектът на най-успешния Манчестър Сити в историята - Пеп Гуардиола, официално обяви, че ще се раздели с клуба след края на настоящия сезон. Испанският стратег, който пое юздите на „небесносините“ през 2016 година, ще затвори една славна страница, изпълнена с рекорди, трофеи и незабравими мигове.

Под ръководството на Гуардиола Манчестър Сити се превърна в истински доминатор на английската сцена. Шест шампионски титли от Висшата лига, три Купи на Футболната асоциация, пет Купи на лигата и дългоочакваната Шампионска лига – това е само част от внушителната колекция на испанеца. Въпреки това, последните два сезона донесоха разочарование, след като „гражданите“ не успяха да защитят короната си във Висшата лига.

В специално изявление, цитирано от световните агенции, Пеп Гуардиола сподели: „Не търсете конкретна причина за моето решение. Просто усещам, че моментът е настъпил. Във футбола, както и в живота, нищо не е вечно. Ако беше, щях да остана тук завинаги. Завинаги ще останат обаче спомените, хората и любовта ми към Манчестър Сити. Заедно преминахме през радости и трудности, борихме се рамо до рамо и винаги следвахме своя път.“

Макар Сити да триумфира с Купата на Англия този сезон, надеждите за нова титла във Висшата лига се изпариха след равенството 1:1 срещу Борнемут, което подари златните медали на Арсенал. Така, с гордост и малко тъга, Гуардиола ще се сбогува с „Етихад“ – стадиона, на който изгради истинска футболна империя.

С напускането на Пеп Гуардиола, Манчестър Сити се изправя пред ново предизвикателство – да намери наследник, който да продължи традицията на успехи и да вдъхне нова енергия на отбора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    5 0 Отговор
    Този беше страхотен дефанзивен халф при Кройф научи много и после като треньор промени футбола за винаги.Гениий малко е луд но е гений.

    17:29 22.05.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    2 3 Отговор
    Да бе да, треньор. Всеки е силен в клуб с неограничени финанси и ТОП футболисти. Беше в Барселона, после в Байерн, сега в Сити... само в най-богатите клубове. Нека отиде в нормален клуб с нормални финанси, да видим как ще се представи. Това не са треньори, а машини за пари. И в момента, в който усети, че нещата леко не вървят, защото очевидно парите не са всичко и... приключва. Търси друга златна кокошка.

    Коментиран от #3, #4

    17:31 22.05.2026

  • 3 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Много големи отбори имат много пари не е само парите вероятно не разбираш от футбол приятел

    17:33 22.05.2026

  • 4 Примерно

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Вили Вуцов отива в Манчестър Сити, много пари , супер играчи, мислиш ли, че ще успее? Ами.. тцъ трябват и умения, като всяка професия!

    17:44 22.05.2026

  • 5 Камъкът си тежи на мястото

    0 1 Отговор
    Можеше да е като Арсен Венгер или Алекс Фергюсън
    Ще изпусне питомното да гони дивото

    17:50 22.05.2026

