Хънтър Байдън: Чист съм от 7 години. Бях деградирал от крек

22 Май, 2026 18:13

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хънтър Байдън, син на бившия президент на САЩ Джо Байдън, говори в интервю с телевизионната водеща Кандис Оуенс за борбата си с наркотичната зависимост, наричайки се „деградирал креков наркоман“.

„Бях пристрастен специално към крека. Буквално бях деградирал креков наркоман“, призна той.

Крекът е кристална форма на кокаина, която обикновено се обработва със сода за хляб или амоняк и вода. Веществото се приема чрез пушене. Предизвиква бърз, интензивен, но краткотраен еуфоричен ефект. Води до изключително силна психическа и физическа зависимост, както и до сериозни увреждания на сърдечно-съдовата система и психиката.

Според Хънтър Байдън, по време на зависимостта си, той е извършил ужасни действия, които разрушили отношенията с близките му и повлияли на решенията му. Той призна, че най-трудното за него е било дистанцирането от хората, които са го обичали.

Байдън каза още, че след публикуването на личната му кореспонденция, снимки и друга информация, е бил изправен пред избор: да продължи да живее или да се срине напълно. В крайна сметка, каза той, решил да се бори и да стане въздържател въпреки натиска и общественото внимание.

Хънтър Байдън отбеляза, че е чист от наркотици от 1 юни 2019 г. Той бил тестван за наркотици в продължение на две години под наблюдението на пробационната служба.

По време на интервюто Оуенс попита дали кокаинът, намерен в Белия дом през 2023 г., принадлежи на него. Байдън отрече обвиненията и подчерта, че дори не е бил в частта от сградата, където са открити наркотиците. Той каза, че разводът и личните му проблеми са задействали „много мрачен цикъл“ за него. Брат му веднъж му е казал, че не може да продължава така, след което отново е бил изправен пред избора между това да живее или да се откаже.

Малко преди излъчването на интервюто, Хънтър Байдън написа в Х, че хората никога не са го чували истински.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Сериозно?!🤣🤣🤣 Ти да видиш...

    18:16 22.05.2026

  • 2 дрон

    4 0 Отговор
    Дагоду и ти и баща ти и цялата ви гадна крадлива ненакаазана клика

    18:21 22.05.2026

  • 3 Пенчо

    5 2 Отговор
    Да сподели с ортака зеления нарко как го е направил!

    18:22 22.05.2026

  • 4 Мнение

    5 2 Отговор
    Тоя Хънтър, както и урсулите, макроните , мерцовете, стармърите и зелените фашистчета, са толкова корумпирани, че дрогата която потребяват е като капка в морето, в сравнение с античовешките им политики!

    Хънтърчо не беше ли в укрия на гарантирана осигурена дебела заплата, понеже бай Дън дърпаше конците на зеленото човече в тая посока?!

    Цялото ръководство на колективният запад е за моментално опандизване за г..цид срещу човечеството!!!

    18:25 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    3 0 Отговор
    Ама що не си шмъркаш като бел човек бе пич , а се прайш на печка с тоя крек ...!!?

    18:29 22.05.2026

  • 7 нарколандия е все пак

    0 0 Отговор
    вдва ли има някой учуден? това в амврика е нещо съвсем нормално там деградацията е във върхова форма ако има как този континет да бъде заличен от планетата ни ще заживеем много добре (без тях евреите бързо ще ги изтрепем)

    18:48 22.05.2026