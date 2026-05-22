Хънтър Байдън: Чист съм от 7 години. Бях деградирал от крек

Хънтър Байдън, син на бившия президент на САЩ Джо Байдън, говори в интервю с телевизионната водеща Кандис Оуенс за борбата си с наркотичната зависимост, наричайки се „деградирал креков наркоман“.
„Бях пристрастен специално към крека. Буквално бях деградирал креков наркоман“, призна той.
Крекът е кристална форма на кокаина, която обикновено се обработва със сода за хляб или амоняк и вода. Веществото се приема чрез пушене. Предизвиква бърз, интензивен, но краткотраен еуфоричен ефект. Води до изключително силна психическа и физическа зависимост, както и до сериозни увреждания на сърдечно-съдовата система и психиката.
Според Хънтър Байдън, по време на зависимостта си, той е извършил ужасни действия, които разрушили отношенията с близките му и повлияли на решенията му. Той призна, че най-трудното за него е било дистанцирането от хората, които са го обичали.
Байдън каза още, че след публикуването на личната му кореспонденция, снимки и друга информация, е бил изправен пред избор: да продължи да живее или да се срине напълно. В крайна сметка, каза той, решил да се бори и да стане въздържател въпреки натиска и общественото внимание.
Хънтър Байдън отбеляза, че е чист от наркотици от 1 юни 2019 г. Той бил тестван за наркотици в продължение на две години под наблюдението на пробационната служба.
По време на интервюто Оуенс попита дали кокаинът, намерен в Белия дом през 2023 г., принадлежи на него. Байдън отрече обвиненията и подчерта, че дори не е бил в частта от сградата, където са открити наркотиците. Той каза, че разводът и личните му проблеми са задействали „много мрачен цикъл“ за него. Брат му веднъж му е казал, че не може да продължава така, след което отново е бил изправен пред избора между това да живее или да се откаже.
Малко преди излъчването на интервюто, Хънтър Байдън написа в Х, че хората никога не са го чували истински.
