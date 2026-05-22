Турската мегазвезда Юсуф Дикеч идва в София с елитни стрелци за Балканската купа по стрелба

22 Май, 2026 18:20 359 6

Снимка: VIP COMMUNICATION PR Agency
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
След огромния успех на благотворителния турнир „Златните момичета“, София се подготвя за следващото мащабно събитие в спортната стрелба. На 6 юни 2026 г. столицата ще бъде домакин на Балканската купа по стрелба, а неин организатор е от фондация „Златните момичета на България“. За участие вече официално са записани водещи турски стрелци, които пристигат у нас заедно със своята световна мегазвезда Юсуф Дикеч.
Шампионско посрещане от фондация „Златните момичета на България“
Чуждестранната делегация и гостуващите звезди ще бъдат официално посрещнати от директорката на фондацията-организатор – европейската шампионка по художествена гимнастика Юлия Байчева. Това домакинство поставя пореден мост между българската художествена гимнастика и световния елит в спортната стрелба в името на развитието на спорта и мира.
Домакин на високопоставеното събитие ще бъде стрелбище „Герена“. Заради изключително засиления международен интерес и с цел осигуряване на перфектни условия за сигурност и професионално провеждане на сериите, организаторите въвеждат строг пропусквателен режим. На територията на комплекса ще бъдат допускани единствено състезатели, които са преминали успешна регистрация в упоменатите срокове.
Организационният комитет обяви, че крайният срок за записване на български участници е 22 май 2026 г. Поради ограничения капацитет на стрелбището и международния характер на състезанието, компромиси с крайния срок няма да бъдат правени.

Турнирът се осъществява с подкрепата на Министерство на вътрешните работи, Спортната асоциация на МВР, Синдикалната федерация на МВР.

За допълнителна информация и регистрация:
  • Организатор: Фондация „Златните момичета на България“.
  • Място на провеждане: Стрелбище „Герена“, гр. София
  • За записване: 088 909 8881 (Секретар на Фондация „Златните момичета на България“)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Те сега на баце му се такова майчето. А и както няма охрана...🤣 А дано скоро ядем жито.😎

    18:26 22.05.2026

  • 4 Паа...

    2 0 Отговор
    По кво е звезда таа звезда? Казвайте ги тия работи, да не се излагаме пред чужденците!

    18:30 22.05.2026

  • 5 Новичок

    0 0 Отговор
    Триете пък иначе ..... Благодарение на свободата на словото, която ние ценим, за кратко време успяхме да се наложим като най-четената медия в България. За нас вие, читателите, сте най-ценният актив.
    За това ли ни цензурирате???

    18:37 22.05.2026

  • 6 Недейте така бре

    0 1 Отговор
    Ганя сегя ще почне да ръси глупости от яд ...

    18:39 22.05.2026

