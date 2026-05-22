Турската мегазвезда Юсуф Дикеч идва в София с елитни стрелци за Балканската купа по стрелба

След огромния успех на благотворителния турнир „Златните момичета“, София се подготвя за следващото мащабно събитие в спортната стрелба. На 6 юни 2026 г. столицата ще бъде домакин на Балканската купа по стрелба, а неин организатор е от фондация „Златните момичета на България“. За участие вече официално са записани водещи турски стрелци, които пристигат у нас заедно със своята световна мегазвезда Юсуф Дикеч.

Шампионско посрещане от фондация „Златните момичета на България“

Чуждестранната делегация и гостуващите звезди ще бъдат официално посрещнати от директорката на фондацията-организатор – европейската шампионка по художествена гимнастика Юлия Байчева. Това домакинство поставя пореден мост между българската художествена гимнастика и световния елит в спортната стрелба в името на развитието на спорта и мира.

Домакин на високопоставеното събитие ще бъде стрелбище „Герена“. Заради изключително засиления международен интерес и с цел осигуряване на перфектни условия за сигурност и професионално провеждане на сериите, организаторите въвеждат строг пропусквателен режим. На територията на комплекса ще бъдат допускани единствено състезатели, които са преминали успешна регистрация в упоменатите срокове.

Организационният комитет обяви, че крайният срок за записване на български участници е 22 май 2026 г. Поради ограничения капацитет на стрелбището и международния характер на състезанието, компромиси с крайния срок няма да бъдат правени.

Турнирът се осъществява с подкрепата на Министерство на вътрешните работи, Спортната асоциация на МВР, Синдикалната федерация на МВР.

За допълнителна информация и регистрация:

Организатор: Фондация „Златните момичета на България“.

Място на провеждане: Стрелбище „Герена“, гр. София

За записване: 088 909 8881 (Секретар на Фондация „Златните момичета на България“)