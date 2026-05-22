Луис Енрике разкри кога ще сложи край на треньорската си кариера

Луис Енрике, харизматичният мениджър на Пари Сен Жермен, който се готви за решителния сблъсък с Арсенал във финала на Шампионската лига, разкри кога възнамерява да се раздели с треньорската професия. В интервю за регионалното издание „Ла Нуева Еспаня“ от родната му Астурия, испанският специалист сподели откровено мислите си за бъдещето.

„Казах на съпругата си, че не желая да се превърна в един от онези възрастни треньори, които не могат да се откъснат от скамейката. Това не е моят път, въпреки че все повече колеги избират да останат в играта до дълбока старост“, сподели Енрике с усмивка.

Наставникът на ПСЖ не пропусна да се пошегува и със своя брат Фелипе: „Често се закачам с него, че ще се пенсионирам преди него. Той е на 55, а аз съм с година по-възрастен. Фелипе планира да се оттегли на 61, така че лесно може да изчислите кога ще дойде и моят ред.“