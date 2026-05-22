Магуайър коментира решението на Тухел: Шокиран и разочарован съм!

22 Май, 2026 13:59 860 5

33-годишният централен защитник е носил фланелката на "Трите лъва" 66 пъти и неизменно беше в състава на бившия мениджър Гарет Саутгейт за последните три големи турнира

Магуайър коментира решението на Тухел: Шокиран и разочарован съм! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на английския Манчестър Юнайтед - Хари Магуайър, е разочарован, че няма да бъде част от селекцията на Томас Тухел за Световното първенство по футбол през следващия месец.

33-годишният централен защитник е носил фланелката на "Трите лъва" 66 пъти и неизменно беше в състава на бившия мениджър Гарет Саутгейт за последните три големи турнира.

"Бях уверен, че мога да изиграя голяма роля за страната си това лято след сезона, който имах. Решението ме шокира и разочарова. През годините най-много обичах да сложа фланелката и да играя за страната си. Желая най-доброто на играчите това лято", написа Хари Магуайър в публикация в Инстаграм, цитиран от агенция Ройтерс.

Според мнозина бранителят беше сигурен участник на Мондиал 2026, след като беше ключов за изкачването на Манчестър Юнайтед до третото място във Висшата лига и помагайки на тима да си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Селекционерът Томас Тухел ще обяви състава на Англия за Световните финали в Северна Америка по-късно днес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    4 0 Отговор
    Магуайър стой си вкъщи,винаги е бил слаб футболист!

    14:00 22.05.2026

  • 2 Мдаааа

    2 0 Отговор
    ТОЗИ В ПО -НАГЪЛ ОТ АВГАНИСТАНЕЦ С НАДУВАЕМА ЛОТКА .

    14:09 22.05.2026

  • 3 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Тоя калъф е самата еманация на наглостта на англосаксонската култура! Тук преди години симулира едни театри за да ни нахулят в расизъм, в Гърция се сби с някакви полицаи!! Този живее с мисълта, че съществуването му е по важно от цели народи! Отделно е пълно дърво и слаб играч! Браво на Тухел, надушил е мършата!!

    Коментиран от #5

    14:52 22.05.2026

  • 4 Читател

    0 0 Отговор
    Този е слаб централен защитник но и Тухел е много зле.

    15:45 22.05.2026

  • 5 Да обаче е знаменит!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Клиповете с негови грешни, даже смешни отигравания в ютуб, се радват на милиони гледания!😂😂😂

    16:22 22.05.2026

