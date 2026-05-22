Магуайър коментира решението на Тухел: Шокиран и разочарован съм!

Защитникът на английския Манчестър Юнайтед - Хари Магуайър, е разочарован, че няма да бъде част от селекцията на Томас Тухел за Световното първенство по футбол през следващия месец.

33-годишният централен защитник е носил фланелката на "Трите лъва" 66 пъти и неизменно беше в състава на бившия мениджър Гарет Саутгейт за последните три големи турнира.

"Бях уверен, че мога да изиграя голяма роля за страната си това лято след сезона, който имах. Решението ме шокира и разочарова. През годините най-много обичах да сложа фланелката и да играя за страната си. Желая най-доброто на играчите това лято", написа Хари Магуайър в публикация в Инстаграм, цитиран от агенция Ройтерс.

Според мнозина бранителят беше сигурен участник на Мондиал 2026, след като беше ключов за изкачването на Манчестър Юнайтед до третото място във Висшата лига и помагайки на тима да си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Селекционерът Томас Тухел ще обяви състава на Англия за Световните финали в Северна Америка по-късно днес.