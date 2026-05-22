Президентът на Барселона с яростна атака по Флорентино Перес: Говори лъжи, за да отклони вниманието след провала

22 Май, 2026 15:00 641 0

По време на благотворителния голф турнир, организиран от Роналд Куман в полза на фондация „Йохан Кройф“, президентът на Барселона, Жоан Лапорта отговори на обвиненията, отправени от Флорентино Перес. Както е известно, силният човек в Реал Мадрид отново коментира случая "Негрейра" и стигна дотам, заявявайки, че "кралете" са били ограбени с цели седем титли в последните години, както и с 18 точки през текущия сезон.

„Това беше гротескна пресконференция, пълна с лъжи относно случая "Негрейра", димна завеса и стратегия за отклоняване на вниманието след две години без да спечелят нищо. Те инвестираха много и все още не са спечелили нищо. Те пуснаха ветрилото на мизерията си“, започна той. „А ние печелим вече две години, две титли в лигата, две Суперкупи, миналата година. Познаваме се“, добави Лапорта.

Президентът на Барселона заяви, че случаят "Негрейра", няма да доведе до нищо и че наказателните органи в крайна сметка ще приемат позицията на Барселона. „Отношенията с Реал Мадрид са прекъснати, откакто те персонализираха случая и действаха неправилно. Флорентино Перес каза скандални неща, но всеки е свободен да прави каквото си поиска. Това, което не може да очаква, е, че няма да има реакция. Клубът преразглежда тези изявления“, заяви Лапорта.

Лапорта за пореден път изрази задоволството си от сезона, който е към своя край. „Имаме отбор, който хората харесват, има голямо единство и трябва да продължим да работим, за да направим необходимите корекции“.

"Ханзи Флик е много ентусиазиран и поднови договора си, а това осигурява стабилност. Искахме всичко да мине толкова добре. Същото се случи и с Гуардиола навремето. Решението да го привлечем се получи много добре. Той е честен, професионален, работи всеки ден, участва във всичко", призна силният човек на "Камп Ноу".

„Винаги е добре да си в рамките на правилото 1:1 на Ла Лига, но ако не си, винаги има начини, макар и по-скъпи, да подпишем с играчите, които искаме. Винаги сме постигали своето. Но само защото сме в рамките на правилото 1:1, не означава, че ще полудеем и ще харчим прекомерно. Играчите, за които говорите, са много добри, но ние сме тези, които ще определят условията“, завърши той.


