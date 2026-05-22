Майкъл Карик подписа нов договор с Манчестър Юнайтед - специалистът официално удължи престоя си на "Олд Трафорд"

Майкъл Карик официално подписа постоянен договор като мениджър на Манчестър Юнайтед, който ще го задържи на "Олд Трафорд" до лятото на 2028 година. Решението бе обявено от клуба чрез официалното им изявление, с което сложиха край на спекулациите около бъдещето на треньорския пост.

След като се завърна в Манчестър през януари, бившият полузащитник на "червените дяволи" вдъхна нов живот на отбора. Под негово ръководство Юнайтед демонстрира завидна форма, като надви всички водещи съперници в Премиър лийг и си осигури престижното трето място в крайното класиране. Карик може да се похвали с 11 победи от 16 срещи – постижение, което върна надеждите на феновете за нови златни времена.

В първия си коментар след подписването на договора, Карик не скри вълнението си: "Още от първия ден, когато облякох екипа на Манчестър Юнайтед преди две десетилетия, почувствах магията на този клуб. Да бъда начело на отбора е чест, която трудно може да се опише с думи. През последните месеци играчите показаха характер, единство и амбиция – качества, които са в основата на нашата философия. Вярвам, че заедно можем да върнем Манчестър Юнайтед там, където му е мястото – на върха на английския и европейския футбол."