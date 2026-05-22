Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Майкъл Карик подписа нов договор с Манчестър Юнайтед - специалистът официално удължи престоя си на "Олд Трафорд"

Майкъл Карик подписа нов договор с Манчестър Юнайтед - специалистът официално удължи престоя си на "Олд Трафорд"

22 Май, 2026 15:37 387 2

  • майкъл карик-
  • договор-
  • мениджър-
  • манчестър юнайтед-
  • олд трафорд-
  • треньорския пост

Новият контракт е до лятото на 2028 година

Майкъл Карик подписа нов договор с Манчестър Юнайтед - специалистът официално удължи престоя си на "Олд Трафорд" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Майкъл Карик официално подписа постоянен договор като мениджър на Манчестър Юнайтед, който ще го задържи на "Олд Трафорд" до лятото на 2028 година. Решението бе обявено от клуба чрез официалното им изявление, с което сложиха край на спекулациите около бъдещето на треньорския пост.

След като се завърна в Манчестър през януари, бившият полузащитник на "червените дяволи" вдъхна нов живот на отбора. Под негово ръководство Юнайтед демонстрира завидна форма, като надви всички водещи съперници в Премиър лийг и си осигури престижното трето място в крайното класиране. Карик може да се похвали с 11 победи от 16 срещи – постижение, което върна надеждите на феновете за нови златни времена.

В първия си коментар след подписването на договора, Карик не скри вълнението си: "Още от първия ден, когато облякох екипа на Манчестър Юнайтед преди две десетилетия, почувствах магията на този клуб. Да бъда начело на отбора е чест, която трудно може да се опише с думи. През последните месеци играчите показаха характер, единство и амбиция – качества, които са в основата на нашата философия. Вярвам, че заедно можем да върнем Манчестър Юнайтед там, където му е мястото – на върха на английския и европейския футбол."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Напълно заслужено!! Тия бяха пред изпадане доверявайки се на някакви анонимници!! Карик носи ДНК-то на отбора от времето на САФ! Когато ги учеха как да побеждават всеки мач, а не как да не загубят! Не съм фен на английския футбол, но винаги ще нося спомена за приятните следобеди от времето, когато Берба играеше и в кварталното кафе дружно се вълнувахме ще вкара ли още един и ще стане ли голмайстор на висшата лига! Дано се завърнат и дано духът на онзи отбор се възроди! Беше удоволствие да ги наблюдава човек дори и без да им е фен!!

    15:50 22.05.2026

  • 2 Поздравявам Карик с Японската

    0 0 Отговор
    версия на Дара, Against All Odds
    Bangaranga с Манчестър Юнайтед😝

    16:10 22.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове