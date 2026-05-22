Голямата промяна: Григор Димитров на ръба да загуби лидерството в българския тенис

Българската тенис сцена е на прага на драматична трансформация, каквато малцина са си представяли. След години на безапелационно господство, Григор Димитров – емблемата на родния тенис, е изправен пред реалната опасност да отстъпи първото място в националната ранглиста. Сянката на промяната надвисва, а феновете затаиха дъх преди ключовите седмици на тревните кортове в Лондон.

Към 22 май 2026 г. Григор Димитров се намира в незавидна позиция – 170-и в световната ранглиста с едва 355 точки. След разочароващото отпадане в квалификациите на "Ролан Гарос" срещу Жайме Фария, хасковлията е изправен пред още по-голямо предизвикателство. На Уимбълдън той трябва да защитава 200 точки от миналогодишния си осминафинал, където контузията срещу Синер сложи преждевременен край на надеждите му. Ако сега не успее да премине квалификациите, точковият му актив ще се стопи до 155, което ще го изхвърли извън топ 330 на планетата – истински шок за всички, които са свикнали да го виждат сред елита.

Докато Григор се бори със себе си и съдбата, Димитър Кузманов дебне за своя златен шанс. Пловдивчанинът е на 325-о място със 159 точки. Един неуспех на Гришо в Лондон може мигновено да катапултира Кузманов на върха на българския тенис. Но битката далеч не е решена – преди Уимбълдън и двамата ще участват в редица турнири, където всяка победа или загуба може да промени баланса на силите.

Не бива да подценяваме и Петър Нестеров, който с 127 точки и 386-о място в света също се включва в надпреварата. Младият талант лети нагоре и е способен да обърка сметките на фаворитите, ако продължи с добрите си изяви на международната сцена.

Въпросът, който вълнува всички почитатели на тениса у нас, е: ще се случи ли историческа смяна на караула?