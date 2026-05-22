Ситуацията може да стане критична! Европа рискува да остане без запаси от природен газ

22 Май, 2026 18:17 741 28

Държавите членки трябва да създадат газов буфер през лятото в Северното полукълбо, за да постигнат поставената от ЕС цел за съхранение от 90% в периода от октомври до началото на декември

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters

Европа може да се сблъска с критичен дефицит на газови запаси, ако прекъсванията в корабоплаването през Ормузкия проток продължат още 1–3 месеца. Това е посочено в доклад на анализатори от норвежката енергийна компания Equinor, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.

Данните на Gas Infrastructure Europe сочат, че газовите хранилища в цяла Европа в момента са запълнени с малко над 35%, което е под сезонната норма от около 50%.

Отбелязва се, че държавите членки трябва да създадат газов буфер през лятото в северното полукълбо, за да постигнат поставената от ЕС цел за съхранение от 90% в периода от октомври до началото на декември.

"Ако войната приключи утре и движението през протока бързо се възстанови, ще можем да достигнем приемливо, макар и ограничено, ниво на запасите от 75%, но ако блокадата продължи от един до три месеца, ситуацията може да стане критична“, посочва старшият вицепрезидент на компанията Equinor.

В доклада се моделира сценарий, при който Европа ще трябва да търси алтернативни източници на доставки в условията на ожесточена конкуренция с Азия за ограничените обеми втечнен природен газ на световния пазар. Това неизбежно ще доведе до рязък скок на цените и необходимост от принудително съкращаване на потреблението на газ от промишлеността.

В същото време анализаторите отбелязват, че в момента подземните газохранилища в Европа са пълни до голяма степен благодарение на меките зими, което дава на региона известен резерв на устойчивост в случай на краткосрочни геополитически сътресения.


  • 1 Пиночет

    3 23 Отговор
    Пак ли, са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци, та след севернокорейците, сега да викат китайците!

    Коментиран от #9

    18:19 22.05.2026

  • 2 ЕвроКукумицини

    20 0 Отговор
    22 пакет

    18:21 22.05.2026

  • 3 Среден

    17 1 Отговор
    Ни от Русия, ни от Иран.

    18:22 22.05.2026

  • 4 Урсула

    18 1 Отговор
    Обявявам 9775336764764 - та санкция срещу Русия!!!

    18:22 22.05.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    17 2 Отговор
    Глупости! Въпреки че нас не ни бърка, ние сме в "клуба на богатите", както се беше изцепил един банкянски айдук.

    18:23 22.05.2026

  • 6 ТО ТОВА АЗ И МНОГО

    15 0 Отговор
    Други го пишем от месеци те сега разбрали Урсула Калас ФРАНСЕ и крадливите все. Европа се думи яко и това е системно при Урсула .

    18:23 22.05.2026

  • 7 Смотаняху

    20 1 Отговор
    Няма проблем ще вкарваме руски газ през Америка , понеслже се обичаме с американците ама мразим руснаците и сме много горди.

    Коментиран от #16

    18:23 22.05.2026

  • 8 Атина Палада

    18 1 Отговор
    И кво от тва? На Европа не й е необходима газ! Газ е необходима там,където има индустрия! Европа е вече гето- без индустрия! За отопление ...също не й е необходима,защото Европа се върна към въглищата! Ще пали "кюмбетата" да се грее..

    18:23 22.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 споко

    9 1 Отговор
    Щом ройтерса пише значи е съмнително много дали е така. Ние сме си у златния милярт има банани и нема страшно.

    18:25 22.05.2026

  • 11 Трапезен бунтар

    3 4 Отговор
    Хайде малко по оптимистично!
    Уикендът идва! Тази седмица беше толкова къса, чак не я усетих.
    Напомня ми за Къстадин Къстадинов

    18:26 22.05.2026

  • 12 Дудов

    6 0 Отговор
    Ами нека Урсула измисли нова стратегия.Аз мога да снабдявам когато ям боб.

    18:27 22.05.2026

  • 13 така, така

    7 1 Отговор
    Публикация като за наивници.
    Най-големите бенефицианти на руски сгъстен газ в целия свят са Франция, Испания и Белгия. Тия са си добре и няма да търсят алтернативи, т.е. да му мислят останалите в ЕС, разбирай най-вече Германия.
    Нищо лично, просто бизнес - май така трябва да се опише прословутата европейска солидарност.

    18:28 22.05.2026

  • 14 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    1 5 Отговор
    Кво да му мислим толкова.

    18:28 22.05.2026

  • 15 ЗлоРадко

    5 0 Отговор
    Кефи ме че и други ще плащат цената.И франсета и швави и поляци

    18:30 22.05.2026

  • 16 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Смотаняху":

    Кой ша дава милиарди на руснаците, кото американците могат сами да си ги вземат.
    Балъците отдавна свършиха.

    18:30 22.05.2026

  • 17 Гост

    6 1 Отговор
    Няма какво да се лъжем, Европа е в много тежка криза. Инфлацията е страшна

    Коментиран от #22

    18:33 22.05.2026

  • 18 Норвежката компания Еквинор

    0 1 Отговор
    са копейки, ахахаха

    18:34 22.05.2026

  • 19 Газпром

    7 2 Отговор
    Сбогом Русия,здравей мизерия

    18:34 22.05.2026

  • 20 А така

    0 3 Отговор
    Европейският съюз одобри пълна забрана за внос на руски природен газ и втечнен природен газ (LNG), която ще влезе в сила през 2027 г. Делът на руския газ в ЕС спадна драстично – от около 40% през 2021 г. до едва около 4%.


    Поетапно спиране:
    Одобреният регламент забранява директните доставки в целия блок.

    Пренасочване:
    Мястото на Русия като основен доставчик беше заето от надеждни партньори като Норвегия, САЩ, Шотландия и Катар.

    18:34 22.05.2026

  • 21 Буревестников

    3 2 Отговор
    Те това е Москва го знаят и без да ги е информирала агенция "Ройтерс". Руските шпиони са навсякъде.А газ няма.И в склада няма.Има ценности.Има Песенни Конкурси.Газ няма.

    Коментиран от #23

    18:37 22.05.2026

  • 22 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Ква криза бре.
    Никъде са трепат.
    В ЕС са готвим за плажовете.

    18:38 22.05.2026

  • 23 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Буревестников":

    Газ има
    Газпром го няма.

    18:40 22.05.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    В Русия има газ от всяка дупка, нефт вали от небето, но рушняка е беден гладен и опърпан като църковна мишка ☝️

    18:40 22.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 баба Меца

    0 0 Отговор
    щом трябва, проблем неа

    18:45 22.05.2026

  • 27 Е кое по-напреде

    1 0 Отговор
    Чакай първо да счупи на мечката ... и уморим Русия, пък после ще пръцкаме за газ.

    18:47 22.05.2026

  • 28 аааа

    0 1 Отговор
    Не знам защо се драматизира толкова, при положение, че газовите хранилища в САЩ са препълнени, цената е почти рекордно ниска за последната година и само чакат някой да си купи, че няма къде да го складират вече. Отворете борсите и гледайте. Отворете "Хенри хъб" и четете.

    18:49 22.05.2026