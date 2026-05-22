Ситуацията може да стане критична! Европа рискува да остане без запаси от природен газ

Европа може да се сблъска с критичен дефицит на газови запаси, ако прекъсванията в корабоплаването през Ормузкия проток продължат още 1–3 месеца. Това е посочено в доклад на анализатори от норвежката енергийна компания Equinor, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.
Данните на Gas Infrastructure Europe сочат, че газовите хранилища в цяла Европа в момента са запълнени с малко над 35%, което е под сезонната норма от около 50%.
Отбелязва се, че държавите членки трябва да създадат газов буфер през лятото в северното полукълбо, за да постигнат поставената от ЕС цел за съхранение от 90% в периода от октомври до началото на декември.
"Ако войната приключи утре и движението през протока бързо се възстанови, ще можем да достигнем приемливо, макар и ограничено, ниво на запасите от 75%, но ако блокадата продължи от един до три месеца, ситуацията може да стане критична“, посочва старшият вицепрезидент на компанията Equinor.
В доклада се моделира сценарий, при който Европа ще трябва да търси алтернативни източници на доставки в условията на ожесточена конкуренция с Азия за ограничените обеми втечнен природен газ на световния пазар. Това неизбежно ще доведе до рязък скок на цените и необходимост от принудително съкращаване на потреблението на газ от промишлеността.
В същото време анализаторите отбелязват, че в момента подземните газохранилища в Европа са пълни до голяма степен благодарение на меките зими, което дава на региона известен резерв на устойчивост в случай на краткосрочни геополитически сътресения.
Уикендът идва! Тази седмица беше толкова къса, чак не я усетих.
Напомня ми за Къстадин Къстадинов
13 така, така
Най-големите бенефицианти на руски сгъстен газ в целия свят са Франция, Испания и Белгия. Тия са си добре и няма да търсят алтернативи, т.е. да му мислят останалите в ЕС, разбирай най-вече Германия.
Нищо лично, просто бизнес - май така трябва да се опише прословутата европейска солидарност.
До коментар #7 от "Смотаняху":Кой ша дава милиарди на руснаците, кото американците могат сами да си ги вземат.
Балъците отдавна свършиха.
20 А така
Поетапно спиране:
Одобреният регламент забранява директните доставки в целия блок.
Пренасочване:
Мястото на Русия като основен доставчик беше заето от надеждни партньори като Норвегия, САЩ, Шотландия и Катар.
До коментар #17 от "Гост":Ква криза бре.
Никъде са трепат.
В ЕС са готвим за плажовете.
До коментар #21 от "Буревестников":Газ има
Газпром го няма.
Газпром го няма.
