Ситуацията може да стане критична! Европа рискува да остане без запаси от природен газ

Европа може да се сблъска с критичен дефицит на газови запаси, ако прекъсванията в корабоплаването през Ормузкия проток продължат още 1–3 месеца. Това е посочено в доклад на анализатори от норвежката енергийна компания Equinor, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.

Данните на Gas Infrastructure Europe сочат, че газовите хранилища в цяла Европа в момента са запълнени с малко над 35%, което е под сезонната норма от около 50%.

Отбелязва се, че държавите членки трябва да създадат газов буфер през лятото в северното полукълбо, за да постигнат поставената от ЕС цел за съхранение от 90% в периода от октомври до началото на декември.

"Ако войната приключи утре и движението през протока бързо се възстанови, ще можем да достигнем приемливо, макар и ограничено, ниво на запасите от 75%, но ако блокадата продължи от един до три месеца, ситуацията може да стане критична“, посочва старшият вицепрезидент на компанията Equinor.

В доклада се моделира сценарий, при който Европа ще трябва да търси алтернативни източници на доставки в условията на ожесточена конкуренция с Азия за ограничените обеми втечнен природен газ на световния пазар. Това неизбежно ще доведе до рязък скок на цените и необходимост от принудително съкращаване на потреблението на газ от промишлеността.

В същото време анализаторите отбелязват, че в момента подземните газохранилища в Европа са пълни до голяма степен благодарение на меките зими, което дава на региона известен резерв на устойчивост в случай на краткосрочни геополитически сътресения.