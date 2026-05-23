Добруджа и Ясен Петров се разделиха

Днес официално бе обявено, че старши треньорът Ясен Петров и неговите асистенти Георги Илиев и Ивелин Петков напускат отбора на Добруджа Добрич. Решението идва след динамичен сезон, изпълнен с върхове и спадове, който завърши с изпадането на тима във Втора лига.

Ясен Петров пое кормилото на Добруджа в началото на зимната подготовка, когато клубът се намираше в трудна ситуация. Под негово ръководство "жълто-зелените" стартираха пролетния полусезон с впечатляваща серия – три победи и едно равенство, които вдъхнаха надежда на феновете. За съжаление, добрата форма не се задържа до края на шампионата и отборът не успя да избегне изпадането.

Ръководството на Добруджа изрази своята признателност към Петров и неговия екип за отдадеността, професионализма и усилията, които вложиха в работата си. В официалното изявление от клуба се казва: "Те поеха отбора в изключително сложен момент и не се поколебаха да се изправят пред предизвикателствата. Благодарим им за споделените емоции и за приноса към развитието на тима."

Клубът пожела на треньорския щаб здраве и успехи в бъдещите им професионални начинания.