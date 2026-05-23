Янтра Габрово ще играе бараж за влизане в Първа лига

Янтра (Габрово) е само на един мач разстояние от завръщане в най-високото ниво на българския футбол, след като триумфира с 3:1 над Беласица (Петрич) в последния кръг на Втора лига. С този успех габровци си осигуриха второто място в крайното класиране и билет за решителния бараж срещу Септември (София) за място в efbet Лига – сбъдната мечта, която клубът преследва вече 32 години.

Сблъсъкът на стадион „Христо Ботев“ в Габрово започна с изненадваща острота от страна на гостите, които още в третата минута можеха да поведат, но стражът на Янтра – Василев, показа хладнокръвие и спаси опасен удар. Домакините отговориха с няколко пропуснати възможности, като Бабалиев и Райнов бяха близо до откриване на резултата, но късметът не бе на тяхна страна през първата част.

След почивката напрежението нарасна, а Янтра търсеше задължителната победа, за да не изпусне историческия шанс.

В 66-ата минута Милчо Ангелов разпечата вратата на Беласица с майсторски удар с глава след центриране на Георгиев.

Само пет минути по-късно Ангелов отново бе на точното място и удвои преднината на габровци, хвърляйки трибуните в екстаз.

Въпреки че Беласица вече бе загубила шансове за оцеляване във Втора лига, гостите играха за честта си и в 85-ата минута Георги Каракашев върна интригата с красив гол от дистанция.

Янтра обаче не позволи изненада – в последната минута на редовното време Мартин Райнов с изящен прехвърлящ удар оформи крайното 3:1 и подпечата мястото на отбора в баража.

С този успех Янтра (Габрово) завърши сезона с точка преднина пред третия Фратрия и ще се изправи срещу Септември (София) в решителен двубой за промоция в efbet Лига.