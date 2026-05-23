Важните новини във ФАКТИ на 23.05.2026 г.

Манол Пейков за срещата на DARA с премиера Радев: Тя въведе теми, които бяха заметени под килима

Заявката за 121 депутата беше на Асен Василев. Тя беше негова лична приумица. Не беше реалистично това очакване, беше по-скоро мечтателно. Но смятам, че резултатът, който постигнахме, е реалистичен. Моята партия - "Да, България", е единствената партия, която има повече депутати. Това каза бившият депутат от ПП-ДБ Манол Пейков в предаването "Денят започва" по БНТ.



Еленко Божков за "Боташ": Имаше нещо скрито по време на правителството "Желязков"

Тази история с "Боташ" има предистория. След като започва да функционира правителството "Желязков" се получава един меморандум с предложения и намерения от турска страна и той е скрит. Не е показан за обсъждане нито в министерството, нито в обществото. Това каза пред ФОКУС енергийният експерт Еленко Божков.



За 24 май по нареждане на Румен Радев режат парите за култура! Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си

В надвечерието на 24 май поглеждаме и към парите за култура. Библиотеки, театри, читалища и други сценични институти са получили указания за съкращаване на бюджета си за тази година до 90% от миналогодишния. Културният сектор от години е недофинансиран, заплатите са ниски, а желаещите да работят в него все по-малко. Запазват се и тенденциите голяма част от българите да нямат реален достъп до култура. Каква е причината?



Бившият шеф на БАБХ: Очаквах смяната си заради разкритите сериозни пропуски в контрола на границите

„Действително очаквах да има някакво развитие в тази посока, поради определени различия между мен и настоящото ръководство на министерството“. Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски, коментирайки освобождаването си от поста начело на агенцията.



Потопът в Северна България: В мазето се влиза с шнорхел! Наводнени къщи, коли и пътища (ОБЗОР)

Язовир „Александър Стамболийски“ край Севлиево преля по обяд. Създаде ли той риск за хората, които и преди това търсеха помощ заради високите води? И успокоява ли се обстановката в Габрово?



Мостът на Колю Фичето в Дряново е повреден

Паднало дърво повреди парапета на историческия мост на Колю Фичето в Дряново след проливни валежи в региона, съобщиха от местната общинска администрация.



Проф. Румяна Коларова: Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка

"Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка. Тя ще има негативен ефект върху него", заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.



БСП за бедствието във Велико Търново: Кой позволи презастрояването и обезлесяването? Време е за реални действия!

Българската социалистическа партия изразява съпричастност към хората, които претърпяха сериозни материални щети във връзка с наводненията във Велико Търново и съседните на старата българска столица общини. За щастие водната стихия нанесе единствено имуществени вреди и след своеобразния потоп няма сериозно пострадали хора.



Мъж подкара лодка по улиците на Севлиево (ВИДЕО)

Мъж подкара лодка по улиците на град Севлиево. Това става ясно от видео, публикувано във "Фейсбук".



Най-важно е да спасим мостовете, каза кметът на Априлци Тихомир Кукенски

Още е много рано да кажа какви са материалните щети. В момента първо се борим с последствията. Най-важни са мостовете, защото там са най-конфликтните точки заради падналите дървета и струпаните дънери в реките. Това каза кметът на Априлци Тихомир Кукенски за БТА. По думите му вследствие на проливните дъждове всички мостове в засегнатия район са застрашени, а един пешеходен мост вече е бил отнесен от придошлата река.



Язовир "Александър Стамболийски" е започнал да прелива

Язовир „Александър Стамболийски“ е започнал да прелива, съобщиха от пресцентъра на областната администрация във Велико Търново. Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек, а това е над три пъти повече от предишния път, когато се случи преливане, припомня БТА.



В Тетевен спасиха коне от придошлите води на река Бели Вит

В Тетевен спасиха коне от придошлите води на река Бели Вит. От МВР съобщиха за БНТ, че двете животни са в добро състояние – уплашени и изтощени, но вече са предадени на собствениците, които сами организирали спасяването им.



Опасен инцидент след пороя край Кнежа! Диана Русинова: Хората умират по пътищата заради бездушие ВИДЕО

Диана Русинова отправи остри и гневни думи във фейсбук профила си след опасен инцидент на пътя край Кнежа, където след проливен дъжд част от платното пропаднало, а пътят е бил затрупан с кал и наноси, пише "Блиц".



Кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май

Кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май.



Би Би Си: Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България

Великобритания ще изпрати в помощ на България още три митнически кучета, обучени да надушват гума за надуваеми лодки, с каквито каналджии прекарват мигранти през Ламанша, информира Би Би Си, като се позова на британските власти.



Предлагат мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в София

Заместник-кметът на София в направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев внесе в Столичния общински съвет доклад за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в столицата, съобщават от Столичната община. Докладът предстои да бъде разгледан от Общинския съвет, а промените ще се въвеждат поетапно до края на 2026 г, уточни БТА.



Бедствено положение е обявено за цялата територия на област Габрово заради наводненията

Бедствено положение за цялата територия на област Габрово е обявено със заповед на областния управител заради обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата и наводненията в четирите общини на областта, съобщиха за БТА от областната администрация.



Военни помогнаха на пострадалите от наводненията във Велико Търново

Военнослужещи от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (НВУ) се включиха тази нощ в действията в помощ на населението във Велико Търново с две високопроходими машини. Те оказаха помощ при евакуацията на хора, живеещи в ниските части на града до река Янтра, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

