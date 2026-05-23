Резултати и крайно класиране във Втора лига

Резултати от Втора лига - 34 кръг:
Миньор Перник - Дунав Русе 1:2
Янтра Габрово - Беласица Петрич 3:1
Фратрия - Пирин Благоевград 3:0
Севлиево - Черноморец Бургас 3:2
Спортист Своге - Хебър Пазарджик 1:0
Марек Дупница - Етър Велико Търново 1:0
Лудогорец II Разград - Спартак Плевен 3:1
Локомотив Горна Оряховица - ЦСКА II 0:3
Вихрен Сандански - почива
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ВЕРВАЙТЕ МИ
21:02 23.05.2026