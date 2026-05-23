Новини
Спорт »
Бг футбол »
Резултати и крайно класиране във Втора лига

Резултати и крайно класиране във Втора лига

23 Май, 2026 20:23 530 2

  • резултати-
  • втора лига-
  • миньор перник-
  • дунав русе-
  • янтра габрово-
  • беласица петрич-
  • фратрия-
  • пирин благоевград-
  • севлиево-
  • черноморец бургас-
  • спортист своге-
  • хебър пазарджик

Янтра ще играе бараж за влизане в Първа лига

Резултати и крайно класиране във Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Втора лига - 34 кръг:


Миньор Перник - Дунав Русе 1:2
Янтра Габрово - Беласица Петрич 3:1
Фратрия - Пирин Благоевград 3:0
Севлиево - Черноморец Бургас 3:2
Спортист Своге - Хебър Пазарджик 1:0
Марек Дупница - Етър Велико Търново 1:0
Лудогорец II Разград - Спартак Плевен 3:1
Локомотив Горна Оряховица - ЦСКА II 0:3
Вихрен Сандански - почива

Резултати и крайно класиране във Втора лига


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ВЕРВАЙТЕ МИ

    0 0 Отговор
    ЛОКОМОТИВ ГО...отпадааааа

    21:02 23.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове