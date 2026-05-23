Хъл Сити се завърна във Висшата лига след драматичен триумф на "Уембли"

Вълнуваща развръзка беляза финалния плейоф за влизане във Висшата лига, където Хъл Сити изкова промоция след инфарктна победа с 1:0 над Мидълзбро на легендарния стадион "Уембли". Срещата, изпълнена с тактическо надлъгване и малко голови положения, се реши буквално в последните мигове.

Когато всички очакваха продължения, резервата Ю Хиракава проби по фланга и центрира опасно в наказателното поле. Вратарят на "Боро" Соломон Брин не успя да изчисти убедително топката, която попадна право на крака на Оливър Макбърни. Нападателят не сгреши и с хладнокръвие реализира победния гол в 95-ата минута, изпращайки феновете на Хъл в екстаз.

Любопитен акцент в успеха на "тигрите" е фигурата на старши треньора Сергей Якирович, добре познат на българските фенове като бивш полузащитник на ЦСКА. Под негово ръководство Хъл Сити демонстрира стабилност и характер, които се оказаха решаващи в най-важния момент от сезона.

Пътят на Хъл Сити към големия финал не беше никак лек. Тимът първоначално загуби полуфиналния сблъсък със Саутхемптън с общ резултат 2:1, но "светците" бяха дисквалифицирани заради шпионски скандал, разразил се преди първия мач между двата отбора. Така "тигрите" получиха втори шанс и го оползотвориха по най-добрия възможен начин

С този драматичен успех Хъл Сити си осигури място сред най-добрите отбори на Англия за следващия сезон.