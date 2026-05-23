Хъл Сити се завърна във Висшата лига след драматичен триумф на "Уембли"

23 Май, 2026 20:36 1 151 4

Оливър Макбърни донесе победа в последните секунди срещу Мидълзбро

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза финалния плейоф за влизане във Висшата лига, където Хъл Сити изкова промоция след инфарктна победа с 1:0 над Мидълзбро на легендарния стадион "Уембли". Срещата, изпълнена с тактическо надлъгване и малко голови положения, се реши буквално в последните мигове.

Когато всички очакваха продължения, резервата Ю Хиракава проби по фланга и центрира опасно в наказателното поле. Вратарят на "Боро" Соломон Брин не успя да изчисти убедително топката, която попадна право на крака на Оливър Макбърни. Нападателят не сгреши и с хладнокръвие реализира победния гол в 95-ата минута, изпращайки феновете на Хъл в екстаз.

Любопитен акцент в успеха на "тигрите" е фигурата на старши треньора Сергей Якирович, добре познат на българските фенове като бивш полузащитник на ЦСКА. Под негово ръководство Хъл Сити демонстрира стабилност и характер, които се оказаха решаващи в най-важния момент от сезона.

Пътят на Хъл Сити към големия финал не беше никак лек. Тимът първоначално загуби полуфиналния сблъсък със Саутхемптън с общ резултат 2:1, но "светците" бяха дисквалифицирани заради шпионски скандал, разразил се преди първия мач между двата отбора. Така "тигрите" получиха втори шанс и го оползотвориха по най-добрия възможен начин

С този драматичен успех Хъл Сити си осигури място сред най-добрите отбори на Англия за следващия сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Читател

    4 0 Отговор
    По добре те отколкото Мидълзбро.Онези лъжци

    20:40 23.05.2026

  • 3 Хахо

    15 0 Отговор
    Пишещия е сътворил пълна глупост. Хъл Сити не играха със Саутхямптнън на полуфинала. Съперникът им Мидълзбро беше този, който се класира за този мач след наказанието на Саутхямптън

    21:10 23.05.2026

  • 4 Видя ли

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "браво":

    Аджун колко публика беше събрал н Уембли?

    22:10 23.05.2026

