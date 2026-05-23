Барселона триумфира с категорична победа над Лион и покори женската Шампионска лига

Отборът на Барселона демонстрира класа и непоколебим дух, като разгроми Лион с впечатляващото 4:0 във финала на женската Шампионска лига. Каталунките не оставиха никакви съмнения кой е новият крал на Европа, като завоюваха третата си титла в последните четири сезона и общо четвърта в клубната история.

В 14-ата минута френският тим поведе чрез Линдзи Хоурън, но радостта им бе краткотрайна – ВАР отмени попадението заради засада. Това се оказа повратният момент, който вдъхнови Барселона да поеме контрола над срещата.

След почивката полската нападателка Ева Пайор се превърна в истински кошмар за защитата на Лион, като реализира два бързи гола в 55-ата и 70-ата минута.

В самия край на мача Салма Параюело окончателно пречупи съперника, отбелязвайки два гола в 90-ата и 93-ата минута, с което оформи крайното 4:0.

С този успех Барселона се изравни с Айнтрахт Франкфурт по брой трофеи от най-престижния европейски клубен турнир – и двата отбора вече имат по четири отличия. Лион, макар и с осем титли, инкасира четвърта загуба на финал и ще трябва да почака за следващия си триумф.

Барселона затвърди статута си на водеща сила в женския футбол, като за шести пореден път достигна до финала на Шампионската лига.