Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Наказание измести Никола Цолов от предно класиране в спринта на Формула 2

Наказание измести Никола Цолов от предно класиране в спринта на Формула 2

23 Май, 2026 22:09 1 073 1

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • гран при на канада-
  • наказание-
  • класиране-
  • габриеле мини-
  • ноел леон-
  • камара-
  • спринт-
  • автомобил за сигурност-
  • инциденти-
  • монреал

Българският талант временно губи лидерството си в генералното класиране

Наказание измести Никола Цолов от предно класиране в спринта на Формула 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изненадващ развой на събитията беляза спринтовото състезание от Гран при на Канада във Формула 2, където българската надежда Никола Цолов бе лишен от точки след наложено наказание. Само пет обиколки преди финала, съдбата се обърна срещу него – санкция го извади от битката за челните позиции и временно го отдалечи от лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот завърши пети на пистата, но в крайна сметка заради наказанието зае 14 място.

Спринтът в Монреал се превърна в истински спектакъл, изпълнен с напрежение и неочаквани обрати. Три пъти автомобилът за сигурност прекъсваше надпреварата заради поредица от катастрофи, което допълнително разбърка картите на пистата. В тази хаотична атмосфера, мексиканецът Ноел Леон се възползва максимално и триумфира с първата си победа във Формула 2, оставяйки зад себе си италианеца Габриеле Мини.

Габриеле Мини, който финишира втори, грабна осем ценни точки и излезе начело в генералното класиране, изпреварвайки Цолов със седем пункта. Бразилецът Камара също се възползва от ситуацията и след като завърши седми, вече води с една точка пред българина. Така, преди основното състезание в неделя, битката за титлата става още по-оспорвана.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове