Наказание измести Никола Цолов от предно класиране в спринта на Формула 2

Изненадващ развой на събитията беляза спринтовото състезание от Гран при на Канада във Формула 2, където българската надежда Никола Цолов бе лишен от точки след наложено наказание. Само пет обиколки преди финала, съдбата се обърна срещу него – санкция го извади от битката за челните позиции и временно го отдалечи от лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот завърши пети на пистата, но в крайна сметка заради наказанието зае 14 място.

Спринтът в Монреал се превърна в истински спектакъл, изпълнен с напрежение и неочаквани обрати. Три пъти автомобилът за сигурност прекъсваше надпреварата заради поредица от катастрофи, което допълнително разбърка картите на пистата. В тази хаотична атмосфера, мексиканецът Ноел Леон се възползва максимално и триумфира с първата си победа във Формула 2, оставяйки зад себе си италианеца Габриеле Мини.

Габриеле Мини, който финишира втори, грабна осем ценни точки и излезе начело в генералното класиране, изпреварвайки Цолов със седем пункта. Бразилецът Камара също се възползва от ситуацията и след като завърши седми, вече води с една точка пред българина. Така, преди основното състезание в неделя, битката за титлата става още по-оспорвана.