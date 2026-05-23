Георги Колевичин от Разлог изкачи връх Еверест! ВИДЕО

Българският алпинист Георги Колевичин е изкачил връх Еверест (8848 м)!
Новината за неговото постижение беше официално потвърдена днес.
Колевичин е от Разлог. През 2025 година той успешно изкачи и друг осемхилядник — връх Манаслу (8163 м).
С този успех той се нарежда сред малкото български алпинисти, покорили най-високия връх на планетата.
Той е стъпил на Еверест на 23 май - точно 14 дни след като на 9 май 2026 г. той успешно изкачи връх Макалу (8485 м) – петият по височина и един от най-опасните върхове в света.
Новината бе съобщена официално на неговата Фейсбук страница, както и от община Разлог, откъдето е родом алпинистът.
Освен отдаден алпинист, той е и дългогодишен служител на Министерството на туризма.
Неговата крайна цел е да изкачи всички 14 най-високи върхове на планетата.
Алпинистът споделя в социалните мрежи, че се стреми да следва чисти алпийски принципи – минимална външна подкрепа и максимално уважение към планината
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Епааа
22:17 23.05.2026
2 факт
22:20 23.05.2026
3 Баба Гошка
22:21 23.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20, #34
22:22 23.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дедо
22:22 23.05.2026
8 ОТ БЛАГОДАРНОСТИ НЕ ПОКАЗА
22:23 23.05.2026
9 Тервел
22:24 23.05.2026
10 женя
Коментиран от #41
22:27 23.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ким чен
Коментиран от #42
22:39 23.05.2026
17 Хмм
22:39 23.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Буревестников
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Обаче "статията" че Радев щял да кастри доходите на читалищните дейци и библиотекарките в свалиха бързо !Беше ,много мило "сваляне".Просто "Бесове" от Достоевски.
Коментиран от #27, #30
22:41 23.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ?????
И да не забравите че още 273 човека са я свършили тая работа тия дни.
Включително един руснак без крака.
Коментиран от #31
22:43 23.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Читател
22:45 23.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
22:47 23.05.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Буревестников":така е-все пак да не губим вяра в Демокрацията ))))
22:47 23.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хмм
До коментар #20 от "Буревестников":недостатъчно сме защитили дейците на културата срещу "омразния" Радев, затова - чакаме включване от Манол Пейков и неговото НПО фондация "Култура", което получава държавни субсидии, всяко НПО, веднъж регистрирано получава държавна субсидия - 1,2 млн. българи членуват в НПО-та.
22:53 23.05.2026
31 ?????
До коментар #22 от "?????":Що тр@верс за вас е мръсна дума така и не разбрах? Може би заради сходството с п@д@растите?
Тр@верс си е алпинистки маршрут ако не знаете.
Писах нещо съвсем нормално, а в@шта м@ма не ми дава да го публикувам. Наложи се да го модифицирам.
Поработете с който трябва така да се каже в@шта м@ма изкуствено интелектуално така да се каже.
Меко казано неудобно е.
22:53 23.05.2026
32 Евродебил
22:53 23.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Баба Гошка
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ГолЕмо издигане, няма що? С пари наемаш 8 шерпа да те носят на смени до "звездите" и обратно, и си готов. Да не говорим, че аз от диванЯ мога да си поръчам снимка с ИИ да ме покаже на върха и след секунди врче ще я поствам за лаппнишарраните. Звезди ти се привиждат? Колко деца е отгледал този и колко дървета е посадил? Николко? Алоууу, егоистични снобари само могат да се хвалят с подобни "постижения" и да ахкат кат видят подобни "постижения"
Коментиран от #36
23:04 23.05.2026
35 Баба Гошка
23:10 23.05.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #34 от "Баба Гошка":позориш сам себе си /// ама май ти е навик?
23:18 23.05.2026
37 Скоро ше сбирате капачки и средства
Коментиран от #39
23:30 23.05.2026
38 Гост
23:43 23.05.2026
39 То дано не се налага
До коментар #37 от "Скоро ше сбирате капачки и средства":Да му дирят парцалите като на кошегата ми преди 6-7 години. Как се казваше....?
00:00 24.05.2026
40 бай Даньо
00:20 24.05.2026
41 ТОЧНО
До коментар #10 от "женя":ТЯ И НИРГЮЛ СПЕЧЕЛИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ ПО ШАХ,... НО СЪЩО НИКЪДЕ НЕ ПИШАТ ЗА НЕЯ
00:23 24.05.2026
42 МИНУВАЧ
До коментар #16 от "ким чен":Шерп, водач, е задължително, даже и по-висока такса...
Ноо, другия въпрос, КОЙ Е ПЛАТИЛ МАСРАФА е важен
00:26 24.05.2026