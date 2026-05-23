Георги Колевичин от Разлог изкачи връх Еверест! ВИДЕО

23 Май, 2026 22:01, обновена 23 Май, 2026 22:15

  • георги колевичин-
  • алпинист-
  • еверест

35-годишният алпинист си е поставил за цел да изкачи всички осемхилядници в света

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският алпинист Георги Колевичин е изкачил връх Еверест (8848 м)!

Новината за неговото постижение беше официално потвърдена днес.

Колевичин е от Разлог. През 2025 година той успешно изкачи и друг осемхилядник — връх Манаслу (8163 м).

С този успех той се нарежда сред малкото български алпинисти, покорили най-високия връх на планетата.

Той е стъпил на Еверест на 23 май - точно 14 дни след като на 9 май 2026 г. той успешно изкачи връх Макалу (8485 м) – петият по височина и един от най-опасните върхове в света.

Новината бе съобщена официално на неговата Фейсбук страница, както и от община Разлог, откъдето е родом алпинистът.

Освен отдаден алпинист, той е и дългогодишен служител на Министерството на туризма.

Неговата крайна цел е да изкачи всички 14 най-високи върхове на планетата.

Алпинистът споделя в социалните мрежи, че се стреми да следва чисти алпийски принципи – минимална външна подкрепа и максимално уважение към планината


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епааа

    3 7 Отговор
    Да не е! Да не съм го пращал аз по баирите?

    22:17 23.05.2026

  • 2 факт

    3 1 Отговор
    еврестлага разлог банга

    22:20 23.05.2026

  • 3 Баба Гошка

    6 3 Отговор
    А върнал ли си е от падъците обратно отдето могад да се транспортират далеч от планината? Колко шерпа са го мосили него или багажа му? Голееми герои, няма що. Хайде следващия път да покори Луната. Снообарри

    22:21 23.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    има хора , които са се издигнали над това, което наричаме ,,човешка цивилизация,, // със своите корумпирани политици и общества ,със своята мерзост , подлост!/////////над тях са само звездите!

    Коментиран от #20, #34

    22:22 23.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дедо

    5 3 Отговор
    Дядо ми е изкачил Еверест чисто гол с шише домашна ракия и един праз лук., ама никога не се е хвалил.

    22:22 23.05.2026

  • 8 ОТ БЛАГОДАРНОСТИ НЕ ПОКАЗА

    0 3 Отговор
    ГЛЕДКАТА И ПЕЙЗАЖА ЯВНО ОСТАНА БЕЗ ВЪЗДУХ РАЗЛОЖКАТАМУ БАТЕРИЯ....

    22:23 23.05.2026

  • 9 Тервел

    2 5 Отговор
    От времето на Проданов всички алпинисти са интриганти и се опитвт всячески да прецакат другарите си и да вземат славата само за себе си .

    22:24 23.05.2026

  • 10 женя

    3 2 Отговор
    По трудно и рисковано е да се гмурнеш на 80 метра без кислороден апарат ,отколкото дасе качиш на 8000 метра без кислороден апарат. Но на колко хора знаете имената които са се гмуркали на повече от 80 метра.

    Коментиран от #41

    22:27 23.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ким чен

    5 1 Отговор
    С кислороден апарат ли се е качил , има ли кръвен анализ дали е ползвал стимулати и стероиди, по лесния туристичерски маршрут ли се е качил или по трудния на Проданов ? Кой му е платил масрафа , като държавен служител , ползвал ли е шерп да го подмомага ?

    Коментиран от #42

    22:39 23.05.2026

  • 17 Хмм

    2 0 Отговор
    Браво!

    22:39 23.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Буревестников

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Обаче "статията" че Радев щял да кастри доходите на читалищните дейци и библиотекарките в свалиха бързо !Беше ,много мило "сваляне".Просто "Бесове" от Достоевски.

    Коментиран от #27, #30

    22:41 23.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ?????

    5 0 Отговор
    Браво.
    И да не забравите че още 273 човека са я свършили тая работа тия дни.
    Включително един руснак без крака.

    Коментиран от #31

    22:43 23.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Читател

    1 1 Отговор
    Новината на часа е че сте закъснели с 3 дена минимум колко часа са вие смятайте.

    22:45 23.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    2 1 Отговор
    Колко ли хора, които работят честна работа, а не са държавни служители, биха могли да си позволят да отделят най-малкото времето, което е необходимо за тези разходки?

    22:47 23.05.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Буревестников":

    така е-все пак да не губим вяра в Демокрацията ))))

    22:47 23.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Буревестников":

    недостатъчно сме защитили дейците на културата срещу "омразния" Радев, затова - чакаме включване от Манол Пейков и неговото НПО фондация "Култура", което получава държавни субсидии, всяко НПО, веднъж регистрирано получава държавна субсидия - 1,2 млн. българи членуват в НПО-та.

    22:53 23.05.2026

  • 31 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    Що тр@верс за вас е мръсна дума така и не разбрах? Може би заради сходството с п@д@растите?
    Тр@верс си е алпинистки маршрут ако не знаете.
    Писах нещо съвсем нормално, а в@шта м@ма не ми дава да го публикувам. Наложи се да го модифицирам.
    Поработете с който трябва така да се каже в@шта м@ма изкуствено интелектуално така да се каже.
    Меко казано неудобно е.

    22:53 23.05.2026

  • 32 Евродебил

    2 1 Отговор
    Е й...Файда йок!Една нива да бе прекопал или тез потрошени на вятъра пари да бе дарил за лечението на някое дете щеше да има полза от усилията му.Поколения няняма да мофат да изринат боклука оставен от такива юнаци като него.Дано поне сам си е платил масрафа.

    22:53 23.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Баба Гошка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ГолЕмо издигане, няма що? С пари наемаш 8 шерпа да те носят на смени до "звездите" и обратно, и си готов. Да не говорим, че аз от диванЯ мога да си поръчам снимка с ИИ да ме покаже на върха и след секунди врче ще я поствам за лаппнишарраните. Звезди ти се привиждат? Колко деца е отгледал този и колко дървета е посадил? Николко? Алоууу, егоистични снобари само могат да се хвалят с подобни "постижения" и да ахкат кат видят подобни "постижения"

    Коментиран от #36

    23:04 23.05.2026

  • 35 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Омъжен лий или ней още?

    23:10 23.05.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Баба Гошка":

    позориш сам себе си /// ама май ти е навик?

    23:18 23.05.2026

  • 37 Скоро ше сбирате капачки и средства

    2 0 Отговор
    Да го върнете в разлок обратно

    Коментиран от #39

    23:30 23.05.2026

  • 38 Гост

    2 0 Отговор
    Местя!

    23:43 23.05.2026

  • 39 То дано не се налага

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Скоро ше сбирате капачки и средства":

    Да му дирят парцалите като на кошегата ми преди 6-7 години. Как се казваше....?

    00:00 24.05.2026

  • 40 бай Даньо

    1 0 Отговор
    А пък НИРГЮЛ спечели златен медал по шахмат, ама не я пишат ниъде

    00:20 24.05.2026

  • 41 ТОЧНО

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "женя":

    ТЯ И НИРГЮЛ СПЕЧЕЛИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ ПО ШАХ,... НО СЪЩО НИКЪДЕ НЕ ПИШАТ ЗА НЕЯ

    00:23 24.05.2026

  • 42 МИНУВАЧ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ким чен":

    Шерп, водач, е задължително, даже и по-висока такса...
    Ноо, другия въпрос, КОЙ Е ПЛАТИЛ МАСРАФА е важен

    00:26 24.05.2026

