Георги Колевичин от Разлог изкачи връх Еверест! ВИДЕО

Българският алпинист Георги Колевичин е изкачил връх Еверест (8848 м)!

Новината за неговото постижение беше официално потвърдена днес.

Колевичин е от Разлог. През 2025 година той успешно изкачи и друг осемхилядник — връх Манаслу (8163 м).

С този успех той се нарежда сред малкото български алпинисти, покорили най-високия връх на планетата.

Той е стъпил на Еверест на 23 май - точно 14 дни след като на 9 май 2026 г. той успешно изкачи връх Макалу (8485 м) – петият по височина и един от най-опасните върхове в света.

Новината бе съобщена официално на неговата Фейсбук страница, както и от община Разлог, откъдето е родом алпинистът.

Освен отдаден алпинист, той е и дългогодишен служител на Министерството на туризма.

Неговата крайна цел е да изкачи всички 14 най-високи върхове на планетата.

Алпинистът споделя в социалните мрежи, че се стреми да следва чисти алпийски принципи – минимална външна подкрепа и максимално уважение към планината