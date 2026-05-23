Джордж Ръсел триумфира в спринта на Гран При Канада

Спринтовият формат на Гран При на Канада предложи истински спектакъл за феновете на Формула 1, като Джордж Ръсел от Мерцедес излезе победител след напрегнат дуел със своя съотборник Кими Антонели. Още от старта, Ръсел, който потегли от полпозишън, демонстрира хладнокръвие и майсторство, удържайки атаките на младия италианец.

В началото на шестата обиколка страстите на трасето се нажежиха, когато Антонели опита смела маневра от външната страна на първия завой. Двамата пилоти на Мерцедес едва не се сблъскаха, а Антонели бе принуден да отстъпи и да излезе извън пистата. Разочарованието му не остана скрито – италианецът избухна по отборното радио, обвинявайки Ръсел в агресивно каране.

Докато Антонели се опитваше да се върне в ритъм, Ландо Норис от Макларън се възползва от ситуацията и изпревари италианеца, заемайки второто място. В последните обиколки тримата пилоти се движеха плътно един зад друг, но Антонели не успя да си върне позицията, въпреки отчаяния си опит в началото на последната обиколка, когато отново напусна трасето.

С победата си в спринта, Джордж Ръсел намали аванса на Антонели в генералното класиране до 18 точки, което обещава още по-оспорвана битка в неделното основно състезание.

Тото Волф, шефът на Мерцедес, не скри недоволството си от поведението на Антонели, като го смъмри по радиото заради бурните му реакции и обвинения към съотборника.

Пиастри от Макларън завърши четвърти, след като си върна позицията от Люис Хамилтън в края на надпреварата. Хамилтън, който бе изпреварен и от съотборника си Шарл Льоклер, е изправен пред разследване за напускане на пистата и евентуално неправомерно предимство.

Макс Верстапен остана седми, а британският дебютант Арвид Линдблад донесе точка за отбора на Рейсинг Булс, затвърждавайки впечатляващото си представяне в първия си сезон.