Миньор Перник изпадна, Спортист Своге оцеля

23 Май, 2026 20:12 548 5

Севлиево също изпадна в третото ниво

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Миньор Перник официално изпадна от Втора лига. Възпитаниците на Велислав Вуцов не успяха да се противопоставят на първенеца Дунав Русе и загубиха с 1:2 в последния кръг. Перничани поведоха рано чрез точно изпълнена дузпа на Александър Александров в 14-ата минута, но гостите обърнаха развоя на срещата с голове на Ивалдо Руфе и Денислав Минчев, който се разписа в добавеното време след отразена дузпа.

Така „чуковете“ приключват сезона на предпоследното 16-о място с едва 30 точки и ще трябва да се разделят с професионалния си статут, поемайки към аматьорските групи. Дунав Русе, от своя страна, триумфира на върха с 66 точки и вече гледа към елита.

Спортист Своге пък за пореден път доказа, че никога не трябва да бъде отписван. „Шоколадите“ се спасиха от изпадане с минимална, но изключително ценна победа с 1:0 над Хебър. Героят на вечерта стана Васил Димитров, който донесе трите точки с гол в 90-ата минута. С този успех Спортист Своге финишира на 13-о място с 34 точки, докато Хебър приключва сезона на 10-а позиция с 40 пункта.

Въпреки впечатляващото голово шоу и победата с 3:2 над Черноморец Бургас, Севлиево не успя да се спаси и ще играе в по-долна дивизия през следващия сезон. Тимът остана на 15-о място с 32 точки – недостатъчни за оцеляване. Черноморец завършва на престижното 6-о място с 46 точки.

Локомотив Горна Оряховица също бе замесен в битката за оцеляване, но въпреки тежката загуба с 0:3 от дубъла на ЦСКА, „железничарите“ запазиха мястото си във Втора лига, финиширайки 14-и с 33 точки. Армейците от София приключиха сезона на 5-а позиция с 55 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    3 0 Отговор
    Спортист трябва да благорят на ЦСКА 2,че биха в Горна Оряховица.А преди това биха и Миньор.

    20:21 23.05.2026

  • 2 Артилерист

    5 0 Отговор
    Миньор Перник трябваше да бъде изхвърлен в зоните още когато излезе в решаващ мач за класирането с юношите срещу разградския тумор...

    20:32 23.05.2026

  • 3 Ник

    2 0 Отговор
    Този рунтав овен дали има нещо общо с футбола, освен баща му и синът му. Дали някой нормален човек го помни с нещо друго освен крясъци, пяна , психарии и изблици?

    20:46 23.05.2026

  • 4 според мен

    0 0 Отговор
    Горна,Севлиево и Петрич не бяха против да изпаднат ,но овчеглавия успя да изкара Миньоро....

    20:51 23.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

