Как да използвате правилно автоматичната скоростна кутия, за да удължите живота ѝ

Механичната конструкция на съвременната автомобилна задвижваща система се основава предимно на три различни архитектури на автоматични трансмисии, традиционната автоматична трансмисия с преобразувател на въртящия момент, безстепенната трансмисия (CVT) и автоматизираната трансмисия с двоен съединител (DCT). Въпреки че тези усъвършенствани трансмисии разчитат на сложни хидравлични клапанни системи и електронни блокове за управление за регулиране на подаването на мощност, тяхната дългосрочна експлоатация зависи от навиците на водача.

Развиването на правилни навици към задвижващия механизъм може ефективно да удвои експлоатационния живот на тези скъпи възли. Проактивната поддръжка започва с управлението на сутрешния студен старт, особено при студени зимни условия. Въпреки че ръководствата на производителите не препоръчват продължително работа на празен ход, за да се спазват нормите за емисии, физическата реалност е, че студеното масло в скоростната кутия се сгъстява значително, което ограничава потока през сложните хидравлични вериги и натоварва изключително вътрешната помпа. Експерти препоръчват, вместо да потеглите веднага, по-безопасният подход е да задържите автомобила на спирачката и да включите „Drive“ или „Reverse“, докато сте в покой в продължение на две минути. Тази техника използва вътрешното въртене на преобразувателя на въртящия момент, за да генерира и разпредели безопасно топлинна енергия чрез смазочното масло, преди предавките да се сблъскат с реални натоварвания при шофиране.

За автомобили, използващи безстепенна трансмисия, работата при студено време изисква строга предпазливост, за да се избегнат катастрофални механични повреди. Архитектурата на CVT предава мощност чрез абсолютно триене и ако задвижващото колело се завърти на сухо и внезапно възвърне сцеплението на голия асфалт, масивен пик на въртящия момент се предава обратно в скоростната кутия, образувайки надраскване на прецизно обработените метални повърхности. Тъй като CVT работят при постоянно триене, те са и силно податливи на термично претоварване при шофиране с висока скорост по магистралата. Докато компютърът на трансмисията се опитва да защити агрегата, като ограничава движението колелата, когато температурите на течността са извън оптималните граници, плавното и постепенно натискане на педала на газта остава основната линия на защита срещу вътрешно износване.

Лутането в трафика въвежда още един често срещан навик при шофиране, който влияе на дълголетието на трансмисията, а именно практиката да се превключва в „неутрална“ позиция при червени светофари. При конвенционалната автоматична трансмисия с преобразувател на въртящия момент този навик е напълно контрапродуктивен и ускорява износването на компонентите. Хидравличната муфа вътре в преобразувателя на въртящия момент е проектирана така, че да позволява на двигателя да работи плавно на празен ход, докато автомобилът е в покой, без да създава физическо триене или износване. Постоянното превключване между „Drive“ и „Neutral“ излишно натоварва вътрешните съединителни пакети и планетарните зъбни колела, което води до преждевременно износване. Освен това, съвременните инженерни данни потвърждават, че тази логика важи и за автоматичните скоростни кутии с двоен съединител. Когато DCT спре напълно с напълно натиснат спирачен педал, мехатронният мозък автоматично изключва механичните съединители, което прави ръчното превключване в „неутрална“ излишно и създава ненужно износване на задвижващите механизми.

Последната критична операция се извършва при паркиране на автомобила, особено на наклони или неравни повърхности. Често срещаният навик да се спре, да се превключи селектора в положение „Park“ и да се освободи спирачката с крака принуждава цялото статично тегло на автомобила да почива върху малък метален заключващ щифт. С течение на времето това интензивно механично напрежение може да скъса или деформира зъба, като изпрати микроскопични метални отломки директно в трансмисионната течност, където те запушват жизненоважни хидравлични клапани и филтри. За да се елиминира това напрежение, шофьорите трябва да задействат механичната ръчна спирачка, да позволят теглото на автомобила да остане изцяло върху спирачките и едва тогава да преместят селектора в положение „P“, за да гарантират, че вътрешният заключващ механизъм остава без голямо напрежение.