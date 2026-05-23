Петра Марчинко с исторически триумф: Първа WTA титла за хърватската сензация

Хърватската тенисистка Петра Марчинко написа нова страница в своята кариера, след като завоюва първата си титла от турнир на Женската тенис асоциация (WTA). Само на 20 години, Марчинко демонстрира впечатляваща игра и хладнокръвие, които ѝ донесоха златния трофей на червените кортове в Рабат, Мароко.

В решаващия сблъсък за титлата, шестата поставена в основната схема Марчинко се изправи срещу опитната украинка Ангелина Калинина, която заема 84-ото място в световната ранглиста. Мачът приключи при резултат 6:3, 3:0 в полза на хърватката, след като Калинина бе принудена да се откаже поради здравословни проблеми. Двубоят продължи едва 49 минути, но бе достатъчен, за да подчертае доминацията на младата шампионка.

Пътят на Марчинко към трофея в Рабат бе белязан от стабилна и уверена игра. В рамките на петте си срещи на мароканска земя, тя загуби само един сет, доказвайки, че е готова за големите предизвикателства на световния тенис. За украинката Калинина това бе трети финал в турнир от календара на WTA, но и трета поредна загуба на тази фаза.