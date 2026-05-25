Андреа Кими Антонели триумфира в Гран При на Канада и пренаписа историята на Формула 1

Андреа Кими Антонели спечели своята четвърта поредна победа във Формула 1, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Канада в Монреал и по този начин италианецът пренаписа историята на световния шампионат. Пилотът на Mercedes се превърна в първия пилот, който печели своите първи четири победи в поредни състезания – Китай, Япония, Маями и Канада.

В първата половина на надпреварата на „Жил Вилньов“ Антонели води страхотен дуел за първото място със своя съотборник Джордж Ръсел, в който двамата размениха неколкократно своите позиции. Тази битка обаче стигна до своя преждевременен край в 30-та обиколка, когато Ръсел спря встрани от пистата с повреда и напусна надпреварата.

Това отпадане на Ръсел позволи на Антонели да кара по-спокойно и да следва собствения си ритъм до финала. При минаването покрай карирания флаг италианецът спечели с аванс от 10.7 секунди пред Люис Хамилтън, който направи много силни финални 20 обиколки.

В тях британецът настигна и изпревари Макс Верстапен, за да запише своя най-добър резултат в състезание като пилот на Ферари. Въпреки че загуби втората позиция, Верстапен стигна до първия си подиум за годината, финиширайки трети пред Шарл Леклер и Исак Хаджар, които завършиха четвърти и пети.

Франко Колапинто направи второ поредно много силно състезание, в което подобри своето рекордно класиране във Формула 1, след като завърши шести днес. Зад него Лиам Лоусън, Пиер Гасли, Карлос Сайнц и Оливър Беарман допълниха зоната на точките, а до финала на „Жил Вилньов“ достигнаха още Оскар Пиастри, Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето, Естебан Окон, Ланс Строл и Валтери Ботас.

В генералното класиране при пилотите след първите пет кръга за сезона лидер с общо 131 точки е Антонели, който води с 43 пред съотборника си Ръсел. Трети продължава да се движи Леклер, чието изоставане от Антонели е 56 пункта.

При отборите Mercedes вече премина границата от 200 точки и с 219 води със 72 пред екипа на Ферари. Тройката допълва екипът на Макларън, който изостава със 113 точки от първото място, след като не взе нито една точка от състезанието в Канада, в което Пиастри завърши 11-ти, а Ландо Норис отпадна.

Сезон 2026 във Формула 1 продължава след две седмици с Гран При на Монако, която ще постави началото на серията от девет поредни състезания на територията на Европа. Тя ще продължи до средата на септември, след което световният шампионат отново ще напусне Стария континент за още едно околосветско турне.