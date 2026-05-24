Даниел Карвахал се сбогува с "Бернабеу" – сълзи, признателност и обещание за завръщане

24 Май, 2026 17:10 588 1

Легендарният защитник на Реал Мадрид изнесе вълнуваща реч след последния си двубой за "белия балет"

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вечерта на "Сантяго Бернабеу" се превърна в сцена на неподправени емоции, когато Даниел Карвахал, един от най-обичаните футболисти на Реал Мадрид, изигра последния си мач с екипа на "кралския клуб". След победата с 4:2 над Атлетик Билбао, испанският национал се сбогува с феновете чрез трогателна реч, която разтърси сърцата на всички присъстващи.

Карвахал не скри вълнението си, докато говореше пред препълнените трибуни. "Думите не стигат да опиша какво изпитвам. Още щом стъпих на тренировъчния терен, усетих как сълзите напират. Днес получих изпращане, за което всеки футболист може само да мечтае – аплодисменти, обич, признание. Как да не се разчувствам?", сподели той, докато публиката го аплодираше бурно.

Защитникът, който прекара цели 23 години в клуба, преминавайки през всички юношески формации, не пропусна да изрази признателността си към Реал Мадрид и неговите фенове. "Ако някой ми беше казал като малък, че ще изживея такава кариера, нямаше да повярвам. Всеки ден тук беше урок – с победи, трудности, радости и разочарования. Имах честта да бъда част от най-добрия клуб в света, да спечеля всяка възможна титла и да нося капитанската лента. Това е сбъдната мечта", каза Карвахал.

В края на речта си Даниел Карвахал отправи послание към всички мадридисти: "Реал Мадрид не е просто клуб за мен – той е моят живот. Надявам се някой ден да се върна тук, макар и в различна роля, за да продължа да помагам на този велик отбор. Благодаря ви от сърце за подкрепата през всички тези години. Ще се видим отново, сигурен съм!"

Със своите 451 мача за "белите", Даниел Карвахал оставя незаличима следа в историята на Реал Мадрид.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Уважение само уважение още една легенда приключи

    17:28 24.05.2026

