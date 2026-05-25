На 93 почина бизнесменът Тошифуми Сузуки, открил емблематичните магазини "конбини" в Япония

Бизнесменът Тошифуми Сузуки, основател на индустрията за хранителни магазини в Япония, която се превърна в отличителен белег на страната, почина на 93-годишна възраст, предаде NHK.

С помощта на Сузуки, чиято компания Ито Йокадо получи лиценз за отваряне на магазини за американската верига 7-Eleven през 70-те години на миналия век, в Япония се появи първият „конбини“ (магазин за хранителни стоки). Това е местният термин за магазини, предлагащи широка гама от стоки за ежедневието, от храни и напитки до ризи и моливи.

Сузуки се смята за основател на индустрията „конбини“, която се превърна в един от най-разпознаваемите символи на Япония в чужбина. Веригата 7-Eleven управлява над 21 000 магазина в цяла Япония. Конкурентите, управляващи подобни магазини, управляват приблизително още 30 000.