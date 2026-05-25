Новини
Бизнес »
На 93 почина бизнесменът Тошифуми Сузуки, открил емблематичните магазини "конбини" в Япония

На 93 почина бизнесменът Тошифуми Сузуки, открил емблематичните магазини "конбини" в Япония

25 Май, 2026 07:52, обновена 25 Май, 2026 07:59 1 345 3

  • тошифуми сузуки-
  • магазини-
  • япония-
  • починал

Тези търговски обекти се превърнаха в един от символите на страната

На 93 почина бизнесменът Тошифуми Сузуки, открил емблематичните магазини "конбини" в Япония - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бизнесменът Тошифуми Сузуки, основател на индустрията за хранителни магазини в Япония, която се превърна в отличителен белег на страната, почина на 93-годишна възраст, предаде NHK.

С помощта на Сузуки, чиято компания Ито Йокадо получи лиценз за отваряне на магазини за американската верига 7-Eleven през 70-те години на миналия век, в Япония се появи първият „конбини“ (магазин за хранителни стоки). Това е местният термин за магазини, предлагащи широка гама от стоки за ежедневието, от храни и напитки до ризи и моливи.

Сузуки се смята за основател на индустрията „конбини“, която се превърна в един от най-разпознаваемите символи на Япония в чужбина. Веригата 7-Eleven управлява над 21 000 магазина в цяла Япония. Конкурентите, управляващи подобни магазини, управляват приблизително още 30 000.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4567

    9 2 Отговор
    Ама, такива магазини няма нужда да ги открива тоя японец. В България по време на социализма всяко село имаше магазин от веригата "хоримаг" - от пиле мляко, кеф ти сирене, кеф ти ризи, кеф ти моливи. Не мога да разбера какво е открил тоя японец, чак пък и емблемаматични станали.

    08:28 25.05.2026

  • 2 И все пак,

    6 1 Отговор
    прави впечатление, че 90 процента от японците доживяват до 90 и повече години.

    Коментиран от #3

    09:11 25.05.2026

  • 3 ШокишоУа

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "И все пак,":

    Прави впечатление, че вие българите нямате държава и живеете зле, а ние сме щастливи и добре

    11:06 25.05.2026