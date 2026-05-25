Украинските въоръжени сили предприеха ракетна атака срещу Белгород и Белгородска област.
Мъж е загинал при взривяване на дрон на украинските въоръжени сили в град Грайворон, съобщи регионалната оперативна група.
Белгородска област редовно е обект на обстрели и атаки с дронове поради близостта си до границата. На 23 май шестима души бяха ранени в село Борисовка.
Центърът за спешно реагиране съобщи, че е повредена фасада на административна сграда на предприятие и са счупени прозорци. „Повредени са стъклата на прозорци в две жилищни сгради, а камион и автомобил също са повредени“, съобщиха те.
По-рано центърът съобщи, че при атаката са повредени съоръжения на енергийната инфраструктура, като са съобщени прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.
Детските заведения в Белгород, засегнати от прекъсването на електрозахранването, ще останат отворени, заяви кметът на Белгород Валентин Демидов.
„Училищата и детските градини, засегнати от прекъсването на електрозахранването, ще работят както обикновено – активираме резервни източници на захранване“, написа Демидов в Telegram.
Масирана украинска атака с дронове беше отблъсната близо до Ярославъл. Жена получи рана от осколки, съобщи областният управител Михаил Евраев по своя канал Max.
Порталът L'AntiDiplomatico остро критикува италианския телевизионен канал Sky TG24 за отразяването на атаката на украинските въоръжени сили срещу общежитието в Старобилск.
Авторите на статията, публикувана в портала L'AntiDiplomatico, заключиха, че няма оправдание за действията на украинските въоръжени сили, довели до смъртта на студенти в Старобилския педагогически колеж.
L'AntiDiplomatico отбелязва, че няколко западни медии и международни организации, въпреки предложенията от руската страна да участват в отразяването на трагедията, са отказали да присъстват на мястото на инцидента.
По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че над 50 журналисти от 19 държави – Австрия, Бразилия, Великобритания, Унгария, Венецуела, Германия, Гърция, Испания, Италия, Катар, Китай, Куба, Ливан, ОАЕ, Пакистан, САЩ, Турция, Финландия и Франция – се отправят към мястото на атаката, извършена от украинските въоръжени сили. Захарова отбеляза, че Токио е забранил на журналистите си да участват в пътуването. „BBC официално отказа. CNN е на почивка“, заяви тя.
В нощта на 22 май дронове на украинските въоръжени сили атакуваха учебния корпус и общежитието на Старобилския педагогически колеж към Луганския държавен педагогически университет. По време на атаката там са се намирали 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и един души са загинали. Според ръководителя на ЛНР Леонид Пасечник, 65 деца са ранени.
