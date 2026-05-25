ВСУ атакува с дронове и ракети Белгород и Ярославъл, загинал е цивилен
25 Май, 2026 06:40, обновена 25 Май, 2026 08:02

Порталът L'AntiDiplomatico остро критикува италианския телевизионен канал Sky TG24 за отразяването на атаката срещу общежитието в Старобилск

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили предприеха ракетна атака срещу Белгород и Белгородска област.

Мъж е загинал при взривяване на дрон на украинските въоръжени сили в град Грайворон, съобщи регионалната оперативна група.

Белгородска област редовно е обект на обстрели и атаки с дронове поради близостта си до границата. На 23 май шестима души бяха ранени в село Борисовка.

Центърът за спешно реагиране съобщи, че е повредена фасада на административна сграда на предприятие и са счупени прозорци. „Повредени са стъклата на прозорци в две жилищни сгради, а камион и автомобил също са повредени“, съобщиха те.

По-рано центърът съобщи, че при атаката са повредени съоръжения на енергийната инфраструктура, като са съобщени прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.

Детските заведения в Белгород, засегнати от прекъсването на електрозахранването, ще останат отворени, заяви кметът на Белгород Валентин Демидов.

„Училищата и детските градини, засегнати от прекъсването на електрозахранването, ще работят както обикновено – активираме резервни източници на захранване“, написа Демидов в Telegram.

Масирана украинска атака с дронове беше отблъсната близо до Ярославъл. Жена получи рана от осколки, съобщи областният управител Михаил Евраев по своя канал Max.

Порталът L'AntiDiplomatico остро критикува италианския телевизионен канал Sky TG24 за отразяването на атаката на украинските въоръжени сили срещу общежитието в Старобилск.

Авторите на статията, публикувана в портала L'AntiDiplomatico, заключиха, че няма оправдание за действията на украинските въоръжени сили, довели до смъртта на студенти в Старобилския педагогически колеж.

L'AntiDiplomatico отбелязва, че няколко западни медии и международни организации, въпреки предложенията от руската страна да участват в отразяването на трагедията, са отказали да присъстват на мястото на инцидента.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че над 50 журналисти от 19 държави – Австрия, Бразилия, Великобритания, Унгария, Венецуела, Германия, Гърция, Испания, Италия, Катар, Китай, Куба, Ливан, ОАЕ, Пакистан, САЩ, Турция, Финландия и Франция – се отправят към мястото на атаката, извършена от украинските въоръжени сили. Захарова отбеляза, че Токио е забранил на журналистите си да участват в пътуването. „BBC официално отказа. CNN е на почивка“, заяви тя.

В нощта на 22 май дронове на украинските въоръжени сили атакуваха учебния корпус и общежитието на Старобилския педагогически колеж към Луганския държавен педагогически университет. По време на атаката там са се намирали 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и един души са загинали. Според ръководителя на ЛНР Леонид Пасечник, 65 деца са ранени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Войната винаги се завръща у дома

    18 25 Отговор
    Китайска народна мъдрост.

    Коментиран от #71

    06:51 25.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Как, нали Контранаступваха и

    25 13 Отговор

    До коментар #1 от "Вацев":

    и Украйна победи вече поне няколко пъти?

    Коментиран от #70

    06:55 25.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дон Корлеоне

    11 23 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #46, #57

    06:56 25.05.2026

  • 13 Аз само жалки

    10 13 Отговор

    До коментар #9 от "Кочо":

    укро копийки признавам.

    06:57 25.05.2026

  • 14 Българин

    32 9 Отговор
    Фашизъм лъха от мръсните медии в България

    Коментиран от #19

    06:58 25.05.2026

  • 15 Мунчо

    2 4 Отговор
    Тук както навсякъде по света има по някой психар, разпознаващ се отдалеч по маниерите му, който първи излиза в ранното утро, обикаля по цял ден по улиците като си говори сам едно и също, а вечер се прибира последен, ако може де, защото не се знае дали вече е понамаляла псикоатаката........

    06:58 25.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Т Живков

    9 19 Отговор
    Само така!Смрът на комунизма!

    07:02 25.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    10 16 Отговор
    Да гръмнат мумията на Ленин!

    07:09 25.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин 🇧🇬

    24 10 Отговор

    До коментар #25 от "Кочо":

    Заминавай при натовските си братя по оръжие в Анадола ! Чакат те с мазно кафенце ! И други мазни работи .

    07:13 25.05.2026

  • 27 третополов

    16 12 Отговор

    До коментар #1 от "Вацев":

    Откъде да знам дали победи..Крим е чий..Донбас е чий..ще има и още...и всички го знаят..не го знае само последния укропейтриот..защото на него е забранено да мисли..той е в месомелачката и му трошат кокали..няма не искам..либерална работа..

    07:20 25.05.2026

  • 28 Цената

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Верно ли бе?":

    Верността бе верността,ти що не верността ли си.Самонадеец...

    07:22 25.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ей това да си руснак е Божие наказание

    10 12 Отговор

    До коментар #31 от "КИРО БУДАЛОФ":

    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    Коментиран от #67

    07:28 25.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Някой

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "КИРО БУДАЛОФ":

    Никой не те пита какво мислиш .
    По мияр.

    07:30 25.05.2026

  • 35 Зеленски бомби Путин

    9 18 Отговор
    Това не е новина
    А ежедневие

    07:34 25.05.2026

  • 36 Перо

    6 23 Отговор

    До коментар #4 от "Ути":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #43

    07:36 25.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 стоян георгиев- стъки

    16 6 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥 ,довечера в Куев пак ще има гореща Пачанга ☝️!

    07:37 25.05.2026

  • 39 Нафталинка

    17 3 Отговор
    Как се изказаха западните лидери
    за това върхово постижение на украинците , казвам го по повод упреците за мълчанието на българското правителство , колкото и мръсни опити да правите като изтривате мнението на обикновените граждани нищо не постигате, ние си знаем

    07:38 25.05.2026

  • 40 Майор Деянов, на всеки километър

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Гресирана ватенка":

    Прати снимка на май .кясси очепена ,че нещо не ми спори .

    07:39 25.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Миролюб Войнов,аналитик

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Перо":

    Перо ,тиго отпереммм Перо якоо в гаzyндера ,та дасе прославиш ☝️!

    07:42 25.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 дядо дръмпир -дърт виснал ...й

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Кочо":

    Кочо ,мии седнеш на дядовия ,Кочо и аз съм от ЕС .

    07:44 25.05.2026

  • 46 Пиночет

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дон Корлеоне":

    Ти пускаш ли отново в най милото си ,че съм ти наготвил кутия пълнени на ръка цигари .

    07:46 25.05.2026

  • 47 А Мала Токмачка?

    3 7 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    07:47 25.05.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
     ".. Този кoментap е премахнaт от модepaтop..."

    Руския Мир стигна до България, свиквайте ☝️😄

    Коментиран от #49

    07:47 25.05.2026

  • 49 Майор Деянов, на всеки километър

    4 8 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    Тарас ,бандерчик ,ами ти какво очакваше ,да славим Осрайна ли ?Пошол наХ .....

    Коментиран от #74

    07:49 25.05.2026

  • 50 Българин

    6 8 Отговор
    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.И това нас много ни радва.

    07:50 25.05.2026

  • 51 Факти

    6 8 Отговор

    До коментар #20 от "пребивавал в Русия":

    Винаги съм казвал, че руснаците са ромите на бялата раса. Генетиката е категорична, че са мигрирали от днешна Швеция. Как може шведите да са толкова интелигентни и цивилизовани, а руснаците да са точно обратното? Очевидно руснаците са били утайката на местното общество и затова са били изгонени. С ромите е било същото. Те са били най-нисшата каста.

    Коментиран от #55, #63

    07:50 25.05.2026

  • 52 балчо теслата

    3 3 Отговор
    и после мамо що ма бият ма............

    Коментиран от #54

    07:51 25.05.2026

  • 53 Хаген Дас

    8 3 Отговор
    Порталът LAntiDiplomatico остро критикува италианския телевизионен канал Sky TG24 за отразяването на атаката на украинските въоръжени сили срещу общежитието в Старобилск! Ето ви ЕС политика, укриването на украинските престъпления!

    Коментиран от #56

    07:53 25.05.2026

  • 54 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "балчо теслата":

    Мислиш така защото понякога забавяш да ползваш грес 😁

    07:54 25.05.2026

  • 55 Тагарев Тошко

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    Май нещо си се объркал! Украинците са били отделени в края както нашите роми! Ром обича ли българин, така и украинец руснак!

    07:55 25.05.2026

  • 56 Дас Хаген

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Хаген Дас":

    Па кой те пита?

    Коментиран от #62

    07:56 25.05.2026

  • 57 Киро

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дон Корлеоне":

    Укрите изпълзяха ли от изби и метро!

    Коментиран от #58

    07:56 25.05.2026

  • 58 Питам

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Киро":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #60, #64

    07:58 25.05.2026

  • 59 Ама добре, добре.

    0 2 Отговор
    Много добре се е получило.Добре,добре.

    07:59 25.05.2026

  • 60 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Питам":

    Много питаш Гриша ,а е лесно и просто,лап пай гуя .

    07:59 25.05.2026

  • 61 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Копейките вчера аху - иху, днеска тихо!

    Коментиран от #65

    08:00 25.05.2026

  • 62 Хаген Дас

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Дас Хаген":

    Никий не ме пита но е факт! Ако в периода 2014-2022 бяха отразявали издевателствата на ВСУ и бяха взели мерки това нямаше да се случи! Така че желанието на някои ЕС държави този конфликт да се поддържа е голям! А и твоето мнение няма стойност!

    08:00 25.05.2026

  • 63 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    Дъжд ли те е валял или нормално си пахнеш на мокро куче ?

    08:01 25.05.2026

  • 64 Зельо

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Питам":

    Путин си обикаля и изобщо не му пука!

    08:02 25.05.2026

  • 65 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахаха":

    Що да е тихо?Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Куев пак ще има гореща Пачанга !

    Коментиран от #66, #68

    08:03 25.05.2026

  • 66 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "оня с коня":

    А утре вечер в масква!

    08:04 25.05.2026

  • 67 Гресиран козяк

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":

    "Майоре" ,много го ползваш това пръстче ☝️ във всеки пост ,явно с него си мажеш греста ?

    08:06 25.05.2026

  • 68 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "оня с коня":

    Копей, Украйна не е тази, която в началото я бомбеха, и нямаше как да отговори. Сега отговора е пропорционален на руския удар. Така, че тупин да си помисли дали да удря следващия път.

    Коментиран от #72

    08:07 25.05.2026

  • 69 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Намериха ли вече на Сирски главата ?

    08:07 25.05.2026

  • 70 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Как, нали Контранаступваха и":

    Бавн 0 ра3 вива щ съм вееее

    08:08 25.05.2026

  • 71 Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Войната винаги се завръща у дома":

    Копейките с 3ти клас си ме обичат

    08:08 25.05.2026

  • 72 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    Тарас,успокой нервата ,скоро ще намериш вечен покой 😂😂😂 .

    08:09 25.05.2026

  • 73 А ГДЕ

    2 1 Отговор
    Сирски и Мисирски !

    08:09 25.05.2026

  • 74 Миролюб Войнов, историк

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Украинските деца не заслужават да живеят под руско робство и окупация !!! Бери на заметку ☝️

    08:11 25.05.2026

  • 75 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Дали ако руските войски продължат да отстъпват, Путин ще пусне бмбата?

    08:20 25.05.2026

  • 76 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    БТВ не са ли изпратили джурналисти в Луганск или посолството се е намесило

    08:21 25.05.2026

  • 77 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

