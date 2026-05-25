Димитър Петров, ПБ: Съдебната система трябва да спре да обслужва определени олигархични структури

Управляващите подготвят първата стъпка към съдебна реформа, с която да бъдат въведени нови правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет и да бъдат ограничени влиянията в системата. Това заяви пред бТВ депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров.

По думите му последните скандали около българския европрокурор Теодора Георгиева са поредно доказателство за „сериозни проблеми в съдебната система и държавната власт“.

„Съдебната власт трябва да се освободи от своите зависимости и да спре да обслужва определени олигархични структури и политически партии“, заяви Петров.

Според него управляващите искат да въведат ясни критерии за професионални и нравствени качества при избора на членове на ВСС.

„До момента, ако кандидатите покриваха формално юридическия стаж, те биваха избирани. Ние искаме да се гледат и обществената репутация, почтеността и етичните принципи“, каза още депутатът.

От „Прогресивна България“ предлагат и ограничаване правомощията на ВСС след изтичане на мандата му. „Не е редно орган с изчерпана демократична и професионална представителност да решава дългосрочни кадрови въпроси“, заяви Петров.

По думите му сегашният състав на ВСС продължава да взема важни решения близо четири години след края на мандата си. Депутатът коментира и темата за влиянието в прокуратурата.

„Новият състав на ВСС трябва да се разграничи от фигури като Борислав Сарафов“, заяви той.

Петров допълни, че управляващите подготвят промяна, с която директорът на Националната следствена служба да не бъде автоматично и заместник главен прокурор.

„Това ще ограничи влиянието върху прокурорската система“, каза той. От управляващите планират и промени в бъдещата антикорупционна комисия.

Според Петров разследващите функции на комисията трябва да бъдат ограничени и да се осъществяват под надзора на прокуратурата. Той подчерта, че реформите са свързани и с изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост.