Димитър Петров, ПБ: Съдебната система трябва да спре да обслужва определени олигархични структури

25 Май, 2026 11:00 561 17

От „Прогресивна България“ искат нови правила за избор на ВСС и ограничаване влиянието на „фигури като Сарафов“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Управляващите подготвят първата стъпка към съдебна реформа, с която да бъдат въведени нови правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет и да бъдат ограничени влиянията в системата. Това заяви пред бТВ депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров.

По думите му последните скандали около българския европрокурор Теодора Георгиева са поредно доказателство за „сериозни проблеми в съдебната система и държавната власт“.

„Съдебната власт трябва да се освободи от своите зависимости и да спре да обслужва определени олигархични структури и политически партии“, заяви Петров.

Според него управляващите искат да въведат ясни критерии за професионални и нравствени качества при избора на членове на ВСС.

„До момента, ако кандидатите покриваха формално юридическия стаж, те биваха избирани. Ние искаме да се гледат и обществената репутация, почтеността и етичните принципи“, каза още депутатът.

От „Прогресивна България“ предлагат и ограничаване правомощията на ВСС след изтичане на мандата му. „Не е редно орган с изчерпана демократична и професионална представителност да решава дългосрочни кадрови въпроси“, заяви Петров.

По думите му сегашният състав на ВСС продължава да взема важни решения близо четири години след края на мандата си. Депутатът коментира и темата за влиянието в прокуратурата.

„Новият състав на ВСС трябва да се разграничи от фигури като Борислав Сарафов“, заяви той.

Петров допълни, че управляващите подготвят промяна, с която директорът на Националната следствена служба да не бъде автоматично и заместник главен прокурор.

„Това ще ограничи влиянието върху прокурорската система“, каза той. От управляващите планират и промени в бъдещата антикорупционна комисия.

Според Петров разследващите функции на комисията трябва да бъдат ограничени и да се осъществяват под надзора на прокуратурата. Той подчерта, че реформите са свързани и с изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Петьо Еврото плати ли си глобата?

    11:02 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    7 0 Отговор
    Олигархията владее местната власт. Това я прави привлекателна!

    11:05 25.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 като трябва

    5 0 Отговор
    го направете всички знаят и виждат как дремете!

    11:16 25.05.2026

  • 6 Ххх

    3 1 Отговор
    Крайно време е, да се заеме държавата с олигархията. Всички беди идват от олигархичната власт която владее престъпните групи и корумпира властта.

    11:21 25.05.2026

  • 7 Гъбарко

    7 1 Отговор
    Тоя не знае как и защо е станал депутат, но ръси акъл за съдебната власт и олигархията без която щеше да гледа парламента през крив макарон. Още един от инертния пълнеж на ПБ.

    11:21 25.05.2026

  • 8 Олигарха

    4 1 Отговор
    На това зелено момче ръката може да е негова, но пръстчето с което гласува е мое! Завалията, още не го е разбал.

    11:31 25.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Исторически факти

    1 1 Отговор
    Голям късмет извадихме. Венко Сабрутев можеше да бъде лекар, учител или шофьор на тролейбус... Сега е депутат - голям късмет извадихме… Венко Сабрутев можеше да бъде пилот, ваш лекар, или учител на вашето дете, или инженер, който е конструирал моста по който минавате, или не дай Боже шофьор на тролейбуса, който ползвате за да отидете на работа. Даже не се е сбил с някой доставчик на Глово, дори не е проявил мъжеството си като застане с тЕлото си пред някой нарушител на пътното движение.

    11:48 25.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тия

    3 0 Отговор
    дъвчат едно и също , стара горчива дъвка ! Чакай нещо продуктивно от такива ненужни !

    11:50 25.05.2026

  • 14 "Трябва"

    2 0 Отговор
    Кой трябва , не сте ли вие отговорви? Мушмуроци

    11:53 25.05.2026

  • 15 Точно така

    2 1 Отговор
    Трябва да обслужва само вашия олигархичен кръг. Много сте гладни,много

    11:56 25.05.2026

  • 16 Чорапената

    1 1 Отговор
    олигархия е на власт.

    11:56 25.05.2026

  • 17 Как

    1 0 Отговор
    Ще се чувства свободният - сикаджииско герберска мутра без охрана и без неговата съдебна система ще бяга в Барселона може би

    11:56 25.05.2026

