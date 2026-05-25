Новини
България »
Мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за над 1,4 млн. лева по ПВУ в държавна психиатрия

Мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за над 1,4 млн. лева по ПВУ в държавна психиатрия

25 Май, 2026 10:40 935 28

  • държавна психиатрия-
  • севлиево-
  • ремонт-
  • пву

До министъра на здравеопазването са отправени препоръки за изясняване на причините за липсата на контрол върху изпълнението на ремонта

Мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за над 1,4 млн. лева по ПВУ в държавна психиатрия - 1
Снимка: Омбудсман
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мухъл по стените, падаща мазилка, влага в помещенията и опасни условия за пациентите установи омбудсманът като Национален превантивен механизъм при внезапна проверка в Държавната психиатрична болница в Севлиево.

Инспекцията разкри груби нарушения, некачествен ремонт и съмнения за необосновано разходване на публични средства. На 11 май 2026 г. екип на Националния превантивен механизъм към омбудсмана извърши внезапна проверка в ДПБ - Севлиево с цел последващ мониторинг за изпълнение на предходни препоръки на омбудсмана. Още през 2025 г. екипът на обществения защитник установява, че ремонтът в лечебното заведение се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавяния.

Констатирано е, че ремонтни дейности за над 1,4 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са изпълнени изключително некачествено – падаща мазилка, мухъл и влага в помещенията, опасно монтирани окачени тавани, неравни подови настилки, висящи кабели и недовършени дейности.

Освен това, въпреки многократните препоръки на омбудсмана, в болницата все още няма изградена пожароизвестителна система, както и
асансьор за трудноподвижни пациенти. Проверката установява и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително за дейности, които вече са били заложени в първоначалния договор или по данни на
ръководството на болницата изобщо не са извършени.

Заради констатираните нарушения омбудсманът сезира Окръжна прокуратура – Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и разходването на публичните средства.

"Недопустимо е с публични средства да се извършват некачествени ремонти в лечебни заведения, в които са настанени едни от най-уязвимите хора в обществото. Още по-притеснително е, когато има данни за дейности, които не са изпълнени, а за тях се претендира заплащане“, категорична е Велислава Делчева.

До министъра на здравеопазването са отправени препоръки за изясняване на причините за липсата на контрол върху изпълнението на
ремонта, за забавянето на строително-монтажните дейности, както и за неизпълнението на ключови мерки за безопасност, включително изграждането на пожароизвестителна система и асансьор.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    16 17 Отговор
    В държавата Боко, всичкото ремонт е като да лепнеш тапети в пещерата.

    Коментиран от #19

    10:49 25.05.2026

  • 3 Пипи

    21 0 Отговор
    Много е просто. Дайте името на директора и фирмата изпълнител. И проверка от инспектората на МЗ или АДФИ. Но те са отдавна, отдавна kopyмnupaни. Ефект: нула. Виновна е природата. Точка.

    10:51 25.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цялата територия е една психиатрия!

    13 2 Отговор
    Бангарангаааа!

    11:02 25.05.2026

  • 9 Дориана

    10 2 Отговор
    Това е поредното доказателство за мащаба на корупцията в България по време на управлението на създателите на корупционния модел Борисов- Пеевски. Малко им бяха кражбите от пътищата та решиха максимално да се облагодетелстват и финансират своите касички за сметка на живота и здравето на Народа. Коалиция Магнитски бяха абсолютно вредни за България и още продължават да се натискат за изгубената си власт.

    11:03 25.05.2026

  • 10 Бойко Българоубиец

    12 1 Отговор
    От тия 1.4 млн. 1 милион ми влезе в чекмеджака😏😉😘😜🤑🤑🤑🤑🤑 ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:05 25.05.2026

  • 11 Исторически парк

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Ремонтът е от гербаво време 😉

    11:05 25.05.2026

  • 12 Военен

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    Не е крал, но твоят шеф краде цял народ 17 години

    Коментиран от #17

    11:06 25.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 контрол

    6 0 Отговор
    На времето имаше инвеститорски контрол който следеше за всичко-вложени материали,изпълнение и срок.Ако нещо не е според изискванията и закона,пари няма.Днес не зная каква е процедурата,но то пък се вижда.

    11:08 25.05.2026

  • 15 бангабанга

    4 0 Отговор
    на територията

    11:09 25.05.2026

  • 16 Боздуган

    8 0 Отговор
    Какви препоръки бре???? Разследване на всички от Директора до фирмата изпълнител. Това са 1.4 милиона вие шегувате ли се ??? Разкостване и зтвор!

    Коментиран от #22

    11:09 25.05.2026

  • 17 овенен

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Военен":

    връщай хавлиити и кубинкити

    11:11 25.05.2026

  • 18 кражба

    1 0 Отговор
    докрай!

    11:11 25.05.2026

  • 19 розов интригант

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ще го търсите Баце както Тато и ще въздишате по старите времена.Домати 7 евра.По-скъпи от ракията.

    11:12 25.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Уроците !

    4 0 Отговор
    Уроците !

    На Майстор Бойко !

    И Неговите Колеги !

    11:13 25.05.2026

  • 22 роднини са сигурно

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боздуган":

    няма как да се самораследват...

    11:14 25.05.2026

  • 23 Отчасти !

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оффф":

    Осем години !

    Гледаше !

    Като !

    Алилуйник !

    Значи е Бил !

    Съгласен !

    11:15 25.05.2026

  • 24 разбор

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Съвсем като":

    И към Русия да минем нещата няма да се оправят със същия народ.Населението е за смяна.Покварено е на всички управленски нива.Решението е чужд парламент и администрация.От век показваме,че сами не сме в състояние да се управляваме.Тагедията на българския народ започва непосредствено след освобождението от Османското присъствие.Тогава е началото на същинския грабеж.Та до днес.

    Коментиран от #28

    11:21 25.05.2026

  • 25 Затова

    2 0 Отговор
    средствата от ПВУ-то веднага в НОИ !

    11:23 25.05.2026

  • 26 Какво не Ви харесва ?

    1 0 Отговор
    Артистично Изпълнение !

    Направо Без пари !

    Природата !

    В Нашия дом !

    11:23 25.05.2026

  • 27 Иво

    4 1 Отговор
    Това са ремонтите на Боко, яко крадене .

    11:28 25.05.2026

  • 28 Наташа

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "разбор":

    Так точна.На два пъти искахте да ставате 16 республика на СССР.Така ли беше?Така.Айде духайте борша.

    11:39 25.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове