Мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за над 1,4 млн. лева по ПВУ в държавна психиатрия

Мухъл по стените, падаща мазилка, влага в помещенията и опасни условия за пациентите установи омбудсманът като Национален превантивен механизъм при внезапна проверка в Държавната психиатрична болница в Севлиево.
Инспекцията разкри груби нарушения, некачествен ремонт и съмнения за необосновано разходване на публични средства. На 11 май 2026 г. екип на Националния превантивен механизъм към омбудсмана извърши внезапна проверка в ДПБ - Севлиево с цел последващ мониторинг за изпълнение на предходни препоръки на омбудсмана. Още през 2025 г. екипът на обществения защитник установява, че ремонтът в лечебното заведение се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавяния.
Констатирано е, че ремонтни дейности за над 1,4 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са изпълнени изключително некачествено – падаща мазилка, мухъл и влага в помещенията, опасно монтирани окачени тавани, неравни подови настилки, висящи кабели и недовършени дейности.
Освен това, въпреки многократните препоръки на омбудсмана, в болницата все още няма изградена пожароизвестителна система, както и
асансьор за трудноподвижни пациенти. Проверката установява и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително за дейности, които вече са били заложени в първоначалния договор или по данни на
ръководството на болницата изобщо не са извършени.
Заради констатираните нарушения омбудсманът сезира Окръжна прокуратура – Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и разходването на публичните средства.
"Недопустимо е с публични средства да се извършват некачествени ремонти в лечебни заведения, в които са настанени едни от най-уязвимите хора в обществото. Още по-притеснително е, когато има данни за дейности, които не са изпълнени, а за тях се претендира заплащане“, категорична е Велислава Делчева.
До министъра на здравеопазването са отправени препоръки за изясняване на причините за липсата на контрол върху изпълнението на
ремонта, за забавянето на строително-монтажните дейности, както и за неизпълнението на ключови мерки за безопасност, включително изграждането на пожароизвестителна система и асансьор.
11 Исторически парк
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Ремонтът е от гербаво време 😉
11:05 25.05.2026
12 Военен
До коментар #6 от "Въпрос":Не е крал, но твоят шеф краде цял народ 17 години
Коментиран от #17
11:06 25.05.2026
17 овенен
До коментар #12 от "Военен":връщай хавлиити и кубинкити
11:11 25.05.2026
19 розов интригант
До коментар #2 от "честен ционист":Ще го търсите Баце както Тато и ще въздишате по старите времена.Домати 7 евра.По-скъпи от ракията.
11:12 25.05.2026
22 роднини са сигурно
До коментар #16 от "Боздуган":няма как да се самораследват...
11:14 25.05.2026
24 разбор
До коментар #5 от "Съвсем като":И към Русия да минем нещата няма да се оправят със същия народ.Населението е за смяна.Покварено е на всички управленски нива.Решението е чужд парламент и администрация.От век показваме,че сами не сме в състояние да се управляваме.Тагедията на българския народ започва непосредствено след освобождението от Османското присъствие.Тогава е началото на същинския грабеж.Та до днес.
Коментиран от #28
11:21 25.05.2026
28 Наташа
До коментар #24 от "разбор":Так точна.На два пъти искахте да ставате 16 республика на СССР.Така ли беше?Така.Айде духайте борша.
11:39 25.05.2026