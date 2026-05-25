Разясниха каква е травмата на Меси

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси не е получил сериозна контузия по време на мача на Интер Маями срещу Филаделфия Юниън (6:4), в който поиска смяна заради травма.

Успокоителната новина за състоянието на 38-годишния нападател беше съобщена от журналиста Гастон Едул от телевизия „TyC Sports“.

„Лео Меси е поискал смяна като предпазна мярка, тъй като е почувствал разтягане на сухожилие в задната част на бедрото. Не става дума за мускулна контузия. Просто не е искал да поеме риск с допълнително натоварване на проблемната зона“, съобщи Едул на профила си в „Х“.