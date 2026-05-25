Как 62-годишният Брад Пит върна времето назад и изглежда с десетилетия по-млад

Описван от десетилетия като истинския Бенджамин Бътън, Брад Пит отново демонстрира много младежкия си вид, докато присъстваше на световната премиера на Mercedes-AMG в Лос Анджелис преди няколко дни, пише tialoto.bg.

62-годишният актьор изигра известната роля на мъж, който остарява на обратно в хитовия филм „Странният случай с Бенджамин Бътън“ през 2008 година, режисиран от Дейвид Финчър, и изглежда сякаш животът понякога наистина може да имитира изкуството. Брад демонстрира свежа визия на лицето по време на събитието, проведено на моста „Сикс Стрийт“.

С гладкия си тен и разрошените си кестеняви кичури, Пит – който от години се бори със слухове за направени козметични операции и фейслифт – изглеждаше по-добре от всякога.

Актьорът бе елегантно облечен в шоколадовокафяв костюм и носеше модерни слънчеви очила със златни рамки. До него блестеше приятелката му Инес де Рамон. Въпреки че двамата имат близо 30 години разлика, голяма част от феновете в социалните мрежи посочиха, че видът им по никакъв начин не издава това. Те започнаха да спекулират, че Брад се е подложил на някаква козметична интервенция, за да запази младежкото си излъчване – твърдения, за които досега няма потвърждение.

Въпреки че Пит продължава да мълчи относно тайните си за красота, експертите вече започнаха да разкриват своите версии по темата. Според тях, визията на актьора може да се дължи на фини нехирургични процедури и добра рутина за кожата, вместо на операции.

Д-р Алма Каменица, естетичен лекар, споделя пред Daily Mail следното „Брад Пит винаги е имал този естествено изразен изваян вид, но той остарява невероятно добре и определено изглежда много поддържан. Все още изглежда напълно като себе си, което обикновено е най-големият знак, че, ако са правени лечения, те са правени фино и добре“.

„Вероятно е да си е направил няколко нехирургични подобрения тук-там, за да поддържа лицето си свежо и дефинирано. Може да си е слагал инжекции против бръчки, за да омекоти линиите и бръчките, като същевременно запази движението на лицето, особено около челото и очите. Добрата грижа за кожата, редовната поддръжка и здравословният начин на живот очевидно играят огромна роля“, добавя експертът.

Д-р Алма също така казва, че бившият съпруг на Анджелина Джоли може да е прибягнал към филъри, за да държи бръчките под контрол.

Тя продължава „Вероятно си прави процедури, които помагат за стягане и контуриране на лицето, които могат да помогнат за дефиниране на линията на челюстта и подобряване на стегнатостта на кожата чрез стимулиране на колагена. Подобни лечения са особено популярни сред мъжете, защото придават по-свеж, по-стегнат вид, без да изглеждат очевидни“.

„Възможно е също така да е имал много малко количество филър през годините, само за да поддържа структурата и пълнотата на кожата, тъй като обемът естествено се променя с възрастта. Крайният резултат обаче е много естествен. Той не изглежда „замръзнал“ или прекалено изтощен – просто изглежда като много добра версия на себе си“, обяснява още д-р Каменица.

Каролайн Хол, естетична медицинска сестра, се съгласява с колежката си, като твърди пред Daily Mail, че освен здравословния начин на живот и отличната генетика, звездата от „Боен клуб“ може да е претърпял „фина поддръжка“, а не една „драматична процедура“.

Тя отбелязва „Брад Пит очевидно е остарял невероятно добре, но това вероятно се дължи на комбинация от генетика, начин на живот и фина поддръжка, а не на една драматична процедура. Той винаги е имал здрава костна структура и поддържането на това с течение на времето често се свежда до грижа за кожата, цялостното здраве и обема на лицето по много балансиран начин“.

„Предполагам, че той следва здравословен начин на живот, спортува редовно и се грижи добре за кожата си, което прави огромна разлика във визията с напредване на възрастта“, допълва Хол. Също така, отбелязва тя, е напълно възможно Пит да се подлага на редовни процедури при козметик, за да поддържа кожата си по-свежа, гладка и по-млада.

Тя заключи „Лечения като химически пилинг и лазерно обновяване на кожата се използват често за подобряване на визията, стимулиране на колагена и стягане с течение на времето, без да изглежда очевидно“.

Слуховете за пластични операции при Брад Пит започнаха, след като той бе сниман на турнира „Уимбълдън“ през 2023 година.

Във видео в Instagram от 2024 година, което стана viral за часове, козметикът д-р Джони Бетеридж каза, че има „ключова улика“, която доказва, че актьорът е претърпял операция, която може да струва 100 000 паунда и изисква период на възстановяване от два до три месеца.

Пит никога не е разкривал дали се е подлагал на операция, но д-р Джони предполага, че той си е направил лифтинг на лицето. Лекарят сравни снимки на актьора, направени на наградите „Оскар“ през 2020 с тези от посещението му на „Уимбълдън“.

Той казва „Това беше преди четири години, през 2020, и може да видите, че се виждат нормални признаци на стареене. Дълбоки статични бръчки, загуба на обем в областта на очите и средната част на лицето и известно отпускане на кожата в долната част на лицето. Трансформацията му беше забелязана на „Уимбълдън“ миналата година. Вижте промяната в лицето му и колко по-младежки изглежда, когато го видите в профил“.

Д-р Джони твърди, че ухото на Брад има „класически белег от лифтинг на лицето“.

Той обяснява „По време на процедурата кожата около ухото се повдига, което може да промени формата и позицията на ушните миди. Има три години разлика между тези снимки и лесно могат да се видят промените около средната и долната част на лицето“.

Представители на Пит не коментираха ситуацията, но източник от близкия му кръг категорично отрече твърденията.

Докато много холивудски звезди прибягват до козметични интервенции, за да запазят младежкото си излъчване, Пит многократно е говорил, че предпочита естественото остаряване.

„Остаряваш, ставаш по-раздразнителен и комфортът се превръща в нещо много важно. Мисля, че е толкова просто“, каза той пред Esquire.

Макар да нямаме потвърждение за точната му рутина за красота, едно важно решение в живота на Пит може да му е помогнало да остане вечно млад. Той отказва пушенето преди години, с което намалява вредите както вътрешно, така и външно върху тялото си.