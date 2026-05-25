Радев проведе среща с Артър Милик – помощник секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ

25 Май, 2026 14:37 527 26

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Министър-председателят Румен Радев проведе днес среща в сградата на Министерския съвет с Артър Милик - изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България.

По време на срещата бяха обсъдени теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    8 2 Отговор
    Знаете ли, че:
    Ако ви е известна повече от една рима на думата “гугутка”, вие сте истински поет.

    Коментиран от #26

    14:38 25.05.2026

  • 2 Сталин

    10 5 Отговор
    Тия демони пак искат нещо да изнудват Пилота и България

    14:40 25.05.2026

  • 3 Въпрос

    6 1 Отговор
    Про руски или про американски е Радев?

    Коментиран от #8, #25

    14:41 25.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Какво ли иска САЩ от България?

    Коментиран от #11

    14:41 25.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Прецака ли ви НАТО-вското генералче?
    Мислехте, че ще има промяна? Още повече от същото!
    Следваща стъпка е да ви вдигнат данъците! Обещават ви влизане в OECD като следващата заветна цел след еврото... само се поинтересувайте от данъчните политики в "групата" - дрането ви е гарантирано.

    14:41 25.05.2026

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    14 2 Отговор
    Вчера видяхте ли как радев си загуби фатмашката шапка да обикаля всички пострадали селища и да помага на място на българските граждани ?!

    И аз така не видях.

    14:43 25.05.2026

  • 7 Много

    14 0 Отговор
    "информативно" за тая среща , бе ?

    14:43 25.05.2026

  • 8 И тако

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    и вако !

    14:44 25.05.2026

  • 9 Путин

    9 3 Отговор
    Тази моя подлога кога най-после ще ме посети за да ме цел.уне по....ъзъ

    14:44 25.05.2026

  • 10 Авеее

    9 2 Отговор
    САЩ искат от България полезните й изкопаеми руди.Без да й дават много пари в долари. Както прават с горивата на Близкия Изток.

    14:45 25.05.2026

  • 11 Да си

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    излиеш "заведението", че вече няма место за запетайки !

    14:46 25.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кажи честно ... 🤣

    10 4 Отговор
    Посредствения шапкар кРадев е най широко гледащия на Запад !
    И няма как да е друго, след като rъZa му е широко разтворен на Изток . 🤣🤣🤣

    14:49 25.05.2026

  • 14 Из падмасковие

    8 3 Отговор
    Льотчика наш человек,Ген Решетников го посочи ,за местен валия,нали трябва да грабим бг с офшорки и франчайз

    14:49 25.05.2026

  • 15 И Киев е Руски

    2 5 Отговор
    Много обrатни коментираТ.

    14:51 25.05.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    10 1 Отговор
    "Помощник секретар" - ха, ха, ха !!!
    Почти като заместник кмет...
    И на това Мунчо е предоволен 😂😂😂

    14:51 25.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    2 0 Отговор
    Радев каза ли че служебниците са евроскептици Оставка

    14:54 25.05.2026

  • 19 Дедо Радко

    8 0 Отговор
    си е едно невзрачно пенсионе

    14:55 25.05.2026

  • 20 Правилно, продължавай!

    0 3 Отговор
    кучетата винаги само могат да лаят, но друго не могат да работят и вършат.
    Отрицателност, затова са кучета.

    14:57 25.05.2026

  • 21 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Радев":

    Много отрано си се напил, братче . :)

    14:58 25.05.2026

  • 22 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Министър—председател на “суверенна” държава ,дори и колония, да води разговор с някакъв назначен от Тръмп треторазряден чиновник е унизително,а можеше спокойно да го пусне на сгляда с някой лентяй от външно.

    14:59 25.05.2026

  • 23 надарена кака

    0 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:03 25.05.2026

  • 24 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор
    Дойде американеца да нашока канчето на Чорапа, защото се опита да поставя Ултиматуми на Тръмп за визите!

    15:05 25.05.2026

  • 25 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    А ти имаш ли кибрит? Когато атлантутите започнат да питат за някой дали е пробългарски, тогава ще има и смислени отговори.

    15:06 25.05.2026

  • 26 Утка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаберих":

    На Рускаи - патица. Отнася се за някой

    15:07 25.05.2026

