Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов каза за евентуален трансфер на Балов, отрече за Йомов и обясни за Левски

Венци Стефанов каза за евентуален трансфер на Балов, отрече за Йомов и обясни за Левски

27 Май, 2026 17:45 759 3

  • венци стефанов-
  • футбол-
  • славия-
  • левски-
  • георги йомов-
  • кристиян балов

Привържениците на Славия да очакват по-добър сезон от отбора

Венци Стефанов каза за евентуален трансфер на Балов, отрече за Йомов и обясни за Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви пред колегите от Sportal.bg, че има голям шанс крилото Кристиян Балов да заиграе в отбор от Централна Европа. Босът на "белите" коментира и възможността бившият национал Георги Йомов да започне подготовка с отбора на Ратко Достанич. Бизнесменът обърна внимание на фенски коментари относно "дърпането на конците" в Левски.

"Не мисля, че има възможност Йомов да започне подготовка със Славия. Шансът Кристиян Балов да заиграе в чуждестранен клуб от лятото е голям. Много е вероятно това да се случи, не искам да казвам за кой клуб става въпрос - участник в евротурнирите е. Ще кажа само, че става въпрос за отбор от Централна Европа.

Привържениците на Славия да очакват по-добър сезон от отбора. Ще направим всичко възможно да не ги разочароваме. Тази лумпениада, която напоследък се случва на стадиона, трябва да спре. Идват едни ултраси и пеят против мен, докато момчетата играят. Еди-кой си искал чичо Венци да се махне. Кой си ти? Иван? Петър? Кирил? Кой? Какво си направил? Футболистите, които са с професионален статут и играят на терена за своите заплати, с които изхранват семействата си, получават заплатата си от чичо Венци. Не от Иван, Петър или Кирил, а от чичо Венци.

Казвам го за пореден път - да докарат човек с пари. Ще го изслушаме. Да идват и да подкрепят отбора! Един фен дойде и поправи щетите, които Веласкес направи на скамейката. Чест му прави на това момче. Снимат купчината седалки до комплекса. Тези седалки са счупени от такива като тях. Имаме договор с фирмата, която ни ги доставя, ще дойдат да ги вземат и да се рециклират. Хора, които не са дали 1 евро искат да казват кое как да се случва. Това къде го има?!

И друго да кажа - разбрах, че ултраси пишат в социалната мрежа, че в Левски "конците дърпат" Пеевски и Младен Михалев. Не съм адвокат на никого, но не бива да се дърдорят лъжи и измислици. Знаете какво става, когато една лъжа бъде повторена сто пъти. Младен Михалев няма нищо общо с Левски, ние сме слависти. Това че в Левски има човек с такава фамилия е съвпадение и нищо повече. Знаете ли колко хора се казват Стефанов? Не само едно магаре в селото се нарича Марко, нали така.

Нека от новия сезон феновете на Славия подкрепят отбора - на който не му харесва, да си седи вкъщи. Стадионът не е бирария или зверилник. Всичко това ще спре", каза президентът на най-стария столичен клуб.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на снимката

    3 0 Отговор
    така изглежда бг ченгеджийската демокрация вече 36г и продължаваме да се чудим, защо не върви държавата!

    17:51 27.05.2026

  • 2 Иван

    2 0 Отговор
    Тупан е тоя

    18:39 27.05.2026

  • 3 Дядо от село

    1 0 Отговор
    Такива са ни бизнесмените и управляващите процесите в България.Самият Венци твърди, че той е свързал Корнелия с Решетников и Радев...Остава пак да се изтъпани с фланелката на путиии

    18:50 27.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове