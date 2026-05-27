Новини
Спорт »
Тенис »
Наоми Осака "подпали" Ролан Гарос с изключително смел и атрактивен тоалет (ВИДЕО)

Наоми Осака "подпали" Ролан Гарос с изключително смел и атрактивен тоалет (ВИДЕО)

27 Май, 2026 17:30 516 0

  • наоми осака-
  • ролан гарос-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт

Четирикратната шампионка от Големия шлем изненада феновете с изключително смел и атрактивен тоалет за първия си мач в Париж

Наоми Осака "подпали" Ролан Гарос с изключително смел и атрактивен тоалет (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Японската тенис звезда Наоми Осака отново прикова погледите към себе си по време на Откритото първенство на Франция, превръщайки появата си на корта в истинско модно дефиле преди успешния си старт в турнира. Четирикратната шампионка от Големия шлем изненада феновете с изключително смел и атрактивен тоалет за първия си мач в Париж.

При излизането си на корт Сузан Ленглен за двубоя си от първия кръг, Осака се появи с драматичен изцяло черен тоалет, изработен по поръчка от швейцарския дизайнер Кевин Жерминие, който деконструира нейни предишни спортни екипи. Истинската сензация обаче настъпи секунди по-късно, когато тенисистката свали връхната част и остана по блестяща златна рокля на Найк, вдъхновена от нощните светлини на Айфеловата кула. Попитана за усещането да направи подобно шоу точно преди двубой, Осака отговори: "Не чувствам, че е кой знае какво да направя това и след това да играя. Понякога хората казват, че спортистите са в шоубизнеса или са шоумени, или нещо подобно. Чувствам, че за мен излизането на корта в Големия шлем е единственият момент, в който е възможно да се чувствам като шоумен."

Наред с модната си демонстрация, Осака свърши перфектно работата си и на самия корт, където надигра германката Лаура Зигемунд с 6:3, 7:6(3). Успехът осигури на бившата номер едно класиране за втория кръг на Ролан Гарос, където я очаква сблъсък с хърватката Дона Векич.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове