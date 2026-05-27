Наоми Осака "подпали" Ролан Гарос с изключително смел и атрактивен тоалет (ВИДЕО)

Японската тенис звезда Наоми Осака отново прикова погледите към себе си по време на Откритото първенство на Франция, превръщайки появата си на корта в истинско модно дефиле преди успешния си старт в турнира. Четирикратната шампионка от Големия шлем изненада феновете с изключително смел и атрактивен тоалет за първия си мач в Париж.

При излизането си на корт Сузан Ленглен за двубоя си от първия кръг, Осака се появи с драматичен изцяло черен тоалет, изработен по поръчка от швейцарския дизайнер Кевин Жерминие, който деконструира нейни предишни спортни екипи. Истинската сензация обаче настъпи секунди по-късно, когато тенисистката свали връхната част и остана по блестяща златна рокля на Найк, вдъхновена от нощните светлини на Айфеловата кула. Попитана за усещането да направи подобно шоу точно преди двубой, Осака отговори: "Не чувствам, че е кой знае какво да направя това и след това да играя. Понякога хората казват, че спортистите са в шоубизнеса или са шоумени, или нещо подобно. Чувствам, че за мен излизането на корта в Големия шлем е единственият момент, в който е възможно да се чувствам като шоумен."

Наред с модната си демонстрация, Осака свърши перфектно работата си и на самия корт, където надигра германката Лаура Зигемунд с 6:3, 7:6(3). Успехът осигури на бившата номер едно класиране за втория кръг на Ролан Гарос, където я очаква сблъсък с хърватката Дона Векич.

