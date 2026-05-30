Новини
Спорт »
Бг футбол »
Любо Пенев все по-близо до Локо София, готви сериозна чистка

Любо Пенев все по-близо до Локо София, готви сериозна чистка

30 Май, 2026 15:00 800 2

  • любо пенев-
  • футбол-
  • локомотив софия-
  • ясен петров

Ясен Петров, вече не е на дневен ред

Любо Пенев все по-близо до Локо София, готви сериозна чистка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любослав Пенев се приближава все повече до това да стане новият старши треньор на Локомотив София, след като ръководството на клуба е постигнало договорка с него. Така другият обсъждан вариант за поста - Ясен Петров, вече не е на дневен ред.

Очаква се Пенев да работи в „Надежда“ по модел, близък до английския, като ще има функциите на мениджър и ще разполага с щаб от трима треньори. Подобна структура е избрана и с оглед здравословните проблеми, с които специалистът се бореше доскоро.

Един от хората в екипа му ще бъде испанец, който вече е дал съгласието си да се присъедини към клуба и се очаква да бъде на линия за началото на подготовката. Сред доверените лица на Пенев ще бъде и Атанас Стоилов, работил с него в Локомотив Пловдив, Хебър Пазарджик и ЦСКА 1948.

Преди два дни собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов потвърди, че разговори с Ел Голеадор са водени.

„Пожелавам му най-вече да е жив и здрав и след това смятам, че трябва да му се даде възможност да се завърне във футбола”, каза босът на „червено-черните“ пред БГНЕС.

Заради деликатния характер на ситуацията около Пенев, от клуба не бързат с официалното обявяване на назначението му.

Паралелно с треньорския въпрос в Локомотив София вече е започнала и сериозна промяна в състава. Списъкът с напускащите е съгласуван с новия наставник и неговия екип, като поне десетима футболисти няма да продължат с „червено-черните“.

Сред играчите, които си тръгват, са третият вратар Умут Хабил, привлечен от Лудогорец, но така и не получил реален шанс за изява, както още Джунейт Али, Диналдо Ацка, Меси Биатумусока, Патрик Луан, Диего Рапосо, Садио Дембеле, Красимир Милошев, Иван Лаунджич и Доминик Янков.

Луан и Дембеле бяха в „Надежда“ под наем от ЦСКА 1948. Янков пък игра през пролетта като преотстъпен от Риека и по план трябва да се върне в Хърватия за старта на подготовката на своя клуб. Желанието на ръководството на Локомотив обаче е да намери вариант да го задържи било чрез нов наем, било чрез откупуване на правата му. Националът бе привлечен по настояване на предишния треньор Станислав Генчев.

В същото време столичните „железничари“ вече работят активно по лятната селекция. Очаква се отборът да бъде подсилен с поне 5-6 нови попълнения, като в плановете попадат както български футболисти, така и чужденци. Сред наблюдаваните варианти има играчи от Арда и Черно море, които наскоро са били освободени. По време на подготовката шанс да се докажат ще получат и част от младите футболисти от школата на клуба.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха,

    2 2 Отговор
    в локо сф трябва да са им пълни джобовете и празни главите за да го назначат! Да питат Хебър с колко пари ги заби,че още не магат да се освестят! Печелбар и неможач,това е лп!

    15:08 30.05.2026

  • 2 левскар

    3 0 Отговор
    Следя футбола от 1965 г. помня поколенията на великите футболисти Георги Найденов, Георги Аспарухов, Патрата, Котков, Диев, Дебърски, Иван Колев, Якимов, Пенев, Жеков, Йорданов, Деянов, Чико, Попов, Бонев, Богомилов, Божил Колев, Панов, Денев, Цоню Василев , Начко, Велинов, Джеки, Стойчо, Ради, Тишански, Сираков, Гибона , Садъков, и така до последното голямо поколение от САЩ 94. към което принадлежи и големият Любослав Пенев. Пожелавам му здраве и да се завърне, дори нищо да не върши, достатъчно е само да присъства във футбола ни. След тях нямахме нищо , включително трите коня + Кишишев

    15:25 30.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове