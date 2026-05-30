ЦСКА 1948 официално отпрати трима

Ръководството на ЦСКА 1948 обяви официално първите големи кадрови промени в състава си веднага след края на кампанията в efbet Лига. Столичният клуб се разделя официално с трима от своите чуждестранни футболисти, които няма да бъдат част от отбора за следващия състезателен период. Става въпрос за Йоан Манян, Хуанми Карион и Давид Ака.

От лагера на „червените“ използваха официалните си информационни канали, за да съобщят за решението си и да изразят признателност към състезателите, които досега защитаваха клубните цветове.

Ето какво написаха от клуба:

Благодарим на тримата футболисти за професионализма, всеотдайността и усилията, които вложиха с червената фланелка, както и за приноса им към успехите на клуба.

Пожелаваме им много здраве, щастие и успехи както на терена, така и извън него!"