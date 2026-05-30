Мъри Стоилов и Гьозтепе се сбогуваха с български национал

Турският Гьозтепе официално обяви раздялата си с българския национал Филип Кръстев. 24-годишният атакуващ полузащитник премина в отбора на Станимир Стоилов под наем от белгийския Ломел през януари, но в началото на май скъса ахилесово сухожилие.

Заради контузията Кръстев едва ли ще се появи в игра до края на календарната година. Гьозтепе пък няма да откупи правата му и така родният футболист ще се завърне в белгийския си тим.

Кръстев изигра общо 11 мача под ръководството на Мъри Стоилов, като се отчете с една асистенция и един жълт картон. През първата половина от сезона халфът игра под наем в английския втородивизионен Оксфорд Юнайтед.

Ето какво написаха от Гьозтепе на раздяла:

Благодарим ти, Филип Кръстев

Благодарим на Кръстев за приноса му към нашия клуб и му желаем успех в останалата част от футболната му кариера.

Teşekkürler Filip Krastev



Krastev'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/AO1Eu9WCpQ — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) May 30, 2026