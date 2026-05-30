Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул, твърдят в Англия

Ливърпул и Арне Слот се разделят! Това ексклузивно съобщи реномираният спортен журналист Фабрицио Романо. Нидерландският специалист напуска клуба незабавно, след като е била направена оценка на сезона в неговия край.
Андони Ираола за момента е очевидният фаворит да бъде следващият наставник на Ливърпул. Мърсисайдци записаха ужасяващ сезон, след като станаха шампиони и завършиха на пето място във Висшата лига, без да спечелят трофей.
Арне Слот стана шампион с Ливърпул, но играта му бе изключително неубидетална и се доближи до няколко негативни рекорди - включително за най-много загуби за един сезон в историята на клуба. Това доведе и до раздялата, въпреки че информациите бяха, че може да остане и ръководството му има доверие.
В следващите дни се очаква мърсисайдци да назначат новия си треньор.
🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼
Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi
