Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул, твърдят в Англия

Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул, твърдят в Англия

30 Май, 2026 14:29 435 1

  • ливърпул-
  • арне слот-
  • футбол-
  • висша лига

Бившият мениджър на Борнемут Андони Ираола е фаворит за това да наследи нидерландеца на мениджърския пост

Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул, твърдят в Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ливърпул и Арне Слот се разделят! Това ексклузивно съобщи реномираният спортен журналист Фабрицио Романо. Нидерландският специалист напуска клуба незабавно, след като е била направена оценка на сезона в неговия край.

Андони Ираола за момента е очевидният фаворит да бъде следващият наставник на Ливърпул. Мърсисайдци записаха ужасяващ сезон, след като станаха шампиони и завършиха на пето място във Висшата лига, без да спечелят трофей.

Арне Слот стана шампион с Ливърпул, но играта му бе изключително неубидетална и се доближи до няколко негативни рекорди - включително за най-много загуби за един сезон в историята на клуба. Това доведе и до раздялата, въпреки че информациите бяха, че може да остане и ръководството му има доверие.

В следващите дни се очаква мърсисайдци да назначат новия си треньор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    1 0 Отговор
    Много хубава новина

    14:44 30.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове