Левски официално обяви раздяла с нападател

30 Май, 2026 12:38 439 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Левски използваха официалната си страница във Фейсбук, за да съобщят, че атакуващият полузащитник Рилдо Фильо напуска стадион Георги Аспарухов.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК „Левски“ информира, че се разделя с Рилдо Фильо. Договорът за наем на 26-годишния атакуващ халф от португалския Санта Клара изтича и той ще се завърне в клуба, който държи правата му.

Със синия екип Рилдо изигра 30 мача, в които отбеляза 1 гол, като бе част от отбора, спечелил шампионската титла през този сезон.

ПФК „Левски“ благодари на Рилдо и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    "Левски" се отърва от Рилдо. Този не става и за "Заря"-Крушари.

    12:46 30.05.2026

