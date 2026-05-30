Левски официално обяви раздяла с нападател

От Левски използваха официалната си страница във Фейсбук, за да съобщят, че атакуващият полузащитник Рилдо Фильо напуска стадион Георги Аспарухов.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК „Левски“ информира, че се разделя с Рилдо Фильо. Договорът за наем на 26-годишния атакуващ халф от португалския Санта Клара изтича и той ще се завърне в клуба, който държи правата му.

Със синия екип Рилдо изигра 30 мача, в които отбеляза 1 гол, като бе част от отбора, спечелил шампионската титла през този сезон.

ПФК „Левски“ благодари на Рилдо и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата."