Голям сексистки скандал разтресе Ролан Гарос

Парагвайският тенисист Адолфо Даниел Вайехо ще бъде глобен заради коментар, че на жените им липсва смелостта да съдийстват коректно при натиск от публиката на трибуните след маратонската му петчасова загуба от френския тийнейджър Мойз Куаме, съобщи Френската федерация по тенис (FFT).

Вайехо обвини бразилската съдийка Ана Карвальо, че не е успяла да се справи с напрежението от домакинската публика и е взела грешни решения по време на загубата му във втория кръг от французина Куаме, който триумфира с 6:3, 7:5, 3:6, 2:6 7:6(8) на препълнен корт „Сюзан Ленглен“.

„Мисля, че този тип мачове трябва да се съдийстват от мъж“, каза Вайехо пред списание Clay.

„Много е трудно за една жена да го направи, защото публиката е много досадна. Трябва да имаш много смелост, за да се изправиш срещу публиката.“

17-годишният Куаме беше аплодиран от страстни домакински фенове по време на трилъра, който продължи четири часа и 56 минути, но Вайехо настоя, че атмосферата само е помогнала на опонента му.

„Знаех, че ще бъде така. Не ми навреди, но даде импулс на съперника", каза той, добавяйки, че мъж съдия би се справил по-добре при натиск от по-агресивна публика.

Френската футболна федерация бързо осъди коментарите като неприемливи и обяви глобата.

„Компетентността на съдията не се определя от пола му, а от професионализма му и способността му да съдийства на най-високо ниво“, се казва в изявление на FFT.

„Резултатът от спортно събитие, независимо дали е положителен или отрицателен, никога не може да оправдае или извини подобни забележки. Организаторите на турнира ще наложат значителна санкция на Адолфо Вайехо под формата на глоба.

Турнирът „Ролан Гарос“ категорично осъжда всички сексистки забележки, независимо кой ги прави и предлага подкрепата си на съдията на мача и, в по-широк смисъл, на всички съдии на турнира.“

Вайехо се опита да овладее щетите в социалните медии, твърдейки, че „коментарите му са извадени от контекста“.

„Никога не съм говорил за жени като цяло, имах предвид конкретно съдията, който не успя да се справи с публиката в нито един момент по време на „мача“, публикува той в X.

„Въпреки това, не казах, че загубих заради нея. Поздравих опонента си и е съвсем естествено публиката да подкрепя домакинския тенисист.“