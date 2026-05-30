Потенциален съперник на Левски в Шампионската лига се притесни от "сините"

30 Май, 2026 15:29 538 2

Левски спечели титлата за сметка на Лудогорец, който добре познаваме

Потенциален съперник на Левски в Шампионската лига се притесни от "сините" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от възможните противници на Левски в квалификациите на Шампионската лига - Шамрок Роувърс, определи „сините“ като един от неприятните съперници, които ирландският шампион може да изтегли в първия кръг на пресявките.

Старши треньорът на първенеца на Ейре Стивън Брадли коментира очакванията си за предстоящите мачове в турнира и обърна специално внимание на отборите, които на пръв поглед изглеждат по-ниско поставени, но крият сериозен риск.

„Левски спечели титлата за сметка на Лудогорец, който добре познаваме. Това означава, че са силен отбор. Мога да кажа същото и за Сабах, след като спряха Карабах. А Роби Кийн ми разказа за Гьор, който завоюва шампионата в Унгария, побеждавайки неговия Ференцварош. Това, че тези отбори са непоставени в първия кръг е много подвеждащо“, заяви Брадли пред thesun.ie.

Шамрок Роувърс вече има опит срещу български съперник в Шампионската лига. През сезон 2022/2023 ирландците срещнаха Лудогорец във втория квалификационен кръг, като отпаднаха след поражение с 0:3 в първия мач и победа с 2:1 в реванша.

Сега шампионът на Ейре отново може да се изправи срещу представител на България в най-престижния европейски клубен турнир, като този път евентуалният съперник е Левски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    0 1 Отговор
    Много страшно туй Подуйни, бе!

    15:35 30.05.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Ирландците трябва да си хвърлят шапките във въздуха от радост, че може да им се падне Подуяне!

    16:37 30.05.2026

