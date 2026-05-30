Левски се раздели и с халф

ПФК Левски информира, че се разделя с Карлос Охене. Договорът на халфа изтича и няма да бъде подновен. Със синия екип ганайският полузащитник изигра 69 мача и отбеляза 1 гол. По-рано днес от тима си тръгна и бразилецът Рилдо.

"Той спечели феновете с професионализма и сърцатата си игра. Охене бе част от триумфа с шампионската титла през този сезон. ПФК Левски благодари на Охене и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата", написаха от "Герена".