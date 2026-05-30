Пожар взе жертва в Тетевен, две къщи изгоряха

30 Май, 2026 15:48 758 4

Инцидентът е станал в ранния следобед

Снимка: Нова телевизия
Голям пожар взе жертва в Тетевен. Две къщи изгоряха, а инцидентът е станал в ранния следобед, информират от Нова телевизия.
Пламъците са тръгнали от една къща, в която са живели двама братя. Единият от тях е бил тежко болен и на легло. По непотвърдена информация, именно той е жертва на огъня, който се е разгорял и е обхванал още един имот в съседство.

Гасенето все още продължава от екипи на пожарната, които са отцепили района с полиция.

По информация на МВР, пожарът е възникнал в къща, в която е имало множество складирани вещи. Огънят се е прехвърлил в намиращия се в съседство имот, но е овладян. Къщата, от която е възникнал пожарът, продължава да гори. Два екипа от Тетевен и един от Ябланица са на място.

От полицията не потвърждават информацията къде точно се е намирал загиналият.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧеТкист

    3 2 Отговор
    племето се смозапали и вчера и днеска, всеки ден е тва......

    15:50 30.05.2026

  • 2 Селянка

    1 0 Отговор
    Не е племе нови големи къщи изгоряха две къщи

    16:13 30.05.2026

  • 3 да питам

    1 1 Отговор
    Какво стана с щетите от наводненията от миналата седмица. Някак си тихомълком отмина и всички ги забравиха. За такова управление ли гласувахте, европейци?

    16:18 30.05.2026

  • 4 pyмбата премиер

    1 0 Отговор
    и бедствия.совпадение?

    16:26 30.05.2026

